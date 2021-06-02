ÇELTİKTE DAMLA SULAMA REFORMU - Son Dakika

ÇANAKALE'de 3 yıl boyunca deneme ekimleri yapılan ve başarı elde edilince bu yıl ilk kez Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan 'Damlaya Damlaya Çeltik Olur' projesi kapsamında, 10 bin dekar alanda damla sulama sistemiyle çeltik üretimine başlandı.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından 'Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi' projesi kapsamında kabul edilerek finanse edilen, 'Damlaya Damlaya Çeltik Olur' projesi kapsamında Çanakkale Merkez, Biga, Ezine, Lapseki ve Çan ilçesinde çeltik ekimleri yapıldı. Bakanlık tarafından hibe desteği verilen damla sulama toplam 10 bin dekar alanda üretim hedefleniyor. Şuana kadar 115 üreticinin 3500 dekar alanda damla sulama yöntemiyle ekim gerçekleştirdiği belirtildi.

DEKAR BAŞINA 1700 TON DAHA AZ SU

Bakanlık, damla sulama ile çeltik yetiştirilmesini teşvik etmek amacıyla üreticilere tohumda yüzde 75, sulamada yüzde 50 ve damla sulama ekipmanlarında yüzde 50 hibe desteği veriyor. Çeltik tarlalarının içi su doldurularak yapılan üretimde dekar başına 2500 ton su tüketilirken, damla sulama sisteminde dekara 800 ton su ihtiyaç duyuluyor.

Biga ilçesine bağlı Karacaali köyünde damla sulama yöntemiyle üretim yapılan çeltik tarlalarını ziyaret eden Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ şu bilgileri verdi İklim değişikliği dünyada olduğu gibi ülkemizde de su kaynaklarını olumsuz yönde etkilemeye başlamıştı. Bizde tarımsal faaliyet yapılan alanlarda bu su kısıtlarını önüne geçebilmek için yeni teknik ve teknolojilerden faydalanma yollarına gitmeye başladık. Damla sulama sistemiyle aynı su ile 3 kat daha fazla alana çeltik ekebilme şansına sahip oluyoruz. Geçen yıl hayata geçirdiğimiz damla sulama projesini bakanlığa gönderdik. Bakanlığımız projeyi kabul etti. 2021 yılında bu projeyle 10 bin dekarlık alanda bu sistemi deneyeceğiz.

Projeyle çeltiğin ana ham maddesi olan tohumda yüzde 75 oranında bir destekleme verilecek. Aynı zamanda ön ürün olarak bir yem bitkisi ekilişi yapacaksa burada da yüzde 75 yem bitkisi tohumunun desteğini de vereceğiz. Bunun yanı sıra sulama sistemlerinin kuruluşunda üreticinin yaptığı masrafın yüzde 50'sini de destekleme olarak alacak. Proje bedelimiz 3 milyon 300 bin TL olup, Bunun 2.5 milyon TL'si bakanlık, devlet destekli olup, geriye kalan 800 bin TL civarında kısmı da çiftçi katkılı olacaktır. Bu projeyi ekonomik ve çevreci bir proje olarak tanımlayabiliriz

DİKİMİMİZİ İKİ KATINA ÇIKARDIK

Karacaali köyünde damlama sulama sistemiyle çeltik üreten Bilal Sert ise, Geçen yıl büyüklerimizin tavsiyesiyle deneme amaçlı bu damlama çeltik ekimini yaptım. Bu ekimde başarılı oldum. Bu yıl devletimizin verdiği yüzde 75 hibe tohum desteğiyle birlikte başvurduk. Başvurumuz onaylandı. Dikimimizi iki katına çıkardık. Şuanda çeltik ekimlerimizi gerçekleştirdik. Sulamada büyük katkısı var. Tavalı çeltikte su çıkışı fazla oluyordu. Bu damlama sistemiyle saat ile çalışıyor ve sulama çeltik için yeterli oluyor dedi.