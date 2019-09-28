Cem adrian, bursa'da sahneye çıktı

BURSA'da sahne alan Cem Adrian, hayranlarını coşturdu.

Şarkıcı Cem Adrian, Bursa'daki hayranlarıyla buluştu. Sesi ve performansı ile dinleyicilerini etkileyen Cem Adrian, 'Ben Seni Çok Sevdim', 'Mutlu Yıllar' ve 'Yağmur' adlı şarkılarını Bursalılar ile birlikte seslendirdi. Repertuvarında Türk müziğinin sevilen türkülerine de yer veren Adrian, 'Dostum Dostum' ve 'Akşam Olur Karanlığa Kalırsın' adlı parçalara getirdiği yorum, dinleyicilerinden büyük alkış aldı. Bursa'da bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ve kente sık sık geldiğini dile getiren Adrian, Ankara'da yaşadığını ancak İstanbul'da yaşanan depremin herkesi derinden etkilediğini sözlerine ekledi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Adrian, şarkılarıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.