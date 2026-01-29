Cemaat namazdayken çatı çöktü! Köy halkı yardıma koştu - Son Dakika
29.01.2026 23:45  Güncelleme: 23:59
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde son yılların en yoğun kar yağışı etkili olurken, Güllüce köyündeki caminin çatısı biriken karın ağırlığıyla çöktü. İmamın anonsuyla bir araya gelen köy sakinleri, cami çatısında kar temizleme çalışması başlattı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde son 10 yılın en ağır kış şartları yaşanırken, yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

CEMAAT NAMAZ KILARKEN ÇATI ÇÖKTÜ

Kar kalınlığının metreleri bulduğu ilçede, Güllüce köyü Bulgurlu mezrasında yer alan caminin çatısı kar yüküne dayanamadı. Cami çatısında ilk hasar sabah saatlerinde meydana geldi. Cemaat yatsı namaz kıldığı sırada çatıda ikinci bir çökme daha yaşandı. Çökme sırasında büyük panik yaşayan vatandaşlar, sarsıntı nedeniyle deprem olduğunu sandı.

KÖY HALKI YARDIMA KOŞTU

Olayın ardından cami imamı Bahtiyar Çalık, hoparlörden anons yaparak köy sakinlerini "kar seferberliğine" davet etti. Çağrı üzerine evlerinden çıkan köylüler; kürek, halat ve gerekli ekipmanlarla camiye akın etti. Dondurucu soğuğa rağmen çatının üzerine çıkan vatandaşlar, çökmenin devam etmemesi için biriken kar kütlelerini tahliye etti.

"YARDIM BEKLİYORUZ"

Yaşanan süreci anlatan cami imamı Çalık, "Dün ilk çökme meydana gelmişti, bugün akşam saatlerinde ikinci çökme yaşandı. Hemen camiden anons yaparak köylülerimize çağrıda bulundum. Sağ olsunlar, eline küreğini, halatını alan yardıma koştu. Soğuk havaya rağmen karları indirmeye başladılar. Ancak camimizin durumu şu an riskli. Yetkililerden ve hayırseverlerden camimizin onarımı için yardım bekliyoruz" dedi.

Çatıda hasarın büyük olduğunu belirten köy sakinleri, can güvenliği endişesiyle camiye girmekte tereddüt ettiklerini ifade ederek yetkililere destek çağrısında bulundu.

Kaynak: İHA

