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Cemil Meriç'te ABA eğitimi - Son Dakika

Cemil Meriç'te ABA eğitimi

03.12.2021 08:50
Cemil Meriç'te ABA eğitimi

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğretmenlerine öğrenme ve davranış birimine dayalı olan ABA Terapisi eğitimi verildi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezindeki personel eğitim almaya devam ediyor. Bu kapsamda yeni eğitim olarak Uygulamalı Davranış Analizi olan 'ABA' özel bireylerle ilgilenen Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezindeki tüm eğitmenlerine verildi.

AKADEMİSYENLERDEN EĞİTİM

ABA eğitiminin yanında daha önce de özel bireylerle ilgilenen öğretmenlere Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Hüsnünur Şentürk tarafından engelli refahı, Yıldız Teknik Üniversitesinden Doç. Dr. Şahin Oruç tarafından akıl ve zeka oyunları, masal ve hikaye anlatıcılığı konularında eğitim verildi.

ÖNCE TEORİ SONRA UYGULAMA

Kocaeli Üniversitesinde araştırma görevlisi olan özel eğitim uzmanı Samet Göç ve Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan özel eğitim öğretmeni Volkan Alkan tarafından yüz yüze 'Uygulamalı Davranış Analizi eğitimi ABA (Applied Behavior Analysis)' eğitimi verildi. Toplamda 40 saat süre eğitimler teorik, uygulamalı şekilde yapıldı.

ABA TERAPİSİ BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezinde verilen ABA eğitimi birey davranışlarını ve bu davranışlarla ilişkili çevresel özellikleri objektif olarak analiz etmeye dayanıyor. Öğrenme ve davranış bilimine dayalı bir terapi olan ABA yönteminde davranışın nedeni kişilerde değil, kişinin çevreyle etkileşiminde görülmekte. ABA eğitimi terapisi, dünyada eski ve etkisi kanıtlanmış yegane otizm spektrum bozukluğu tedavisi olarak hala geçerliliğini korumakta.

DİKKAT SORUNLARI VE AŞIRI HAREKETLİLİK

Uzmanlar ABA terapisini otizmli çocuklarda görülen sorunlu davranışların başarıya ulaştırılmasında çok etkin bir yöntem olarak görüyor. Ayrıca dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, özel öğrenme gibi alanlarda da uygulanan DEHB eğitimleri de ABA eğitimi çerçevesinde öğretmenlere aktarıldı. DEHB eğitimlerinde aşırı hareketlilik, dikkat sorunları ve istekleri erteleyememe (dürtüsellik) belirtileriyle giden bir psikiyatrik hastalık olarak biliniyor.

CEMİL MERİÇ ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezinde 17-35 yaş arası hafif ve orta düzeydeki özel öğrencilere hizmet veriliyor. Merkezde eğitimlerden faydalanmak isteyenler 0 262 335 32 49 nolu telefondan iletişime geçebiliyor. Merkezde beden eğitimi, drama, halk oyunları, müzik, el sanatları, seramik, mozaik, bahçecilik, bağımsız yaşam, değerler eğitimi, akıl oyunları, bireysel eğitim, psikolojik eğitim, akademik ders sınıfları, E- KPSS sınıfları, mutfak atölyelerinde eğitim alınırken çeşitli kültür ve sanat gezilerinde sosyalleşme imkânı bulunuyor.

Cemil Meriç'te ABA eğitimi

Dünya Engelliler Günü, Cemil Meriç, Kocaeli, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Cemil Meriç'te ABA eğitimi - Son Dakika


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