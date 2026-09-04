Cemil Tugay, Nâzım Hikmet Sergisi'nin açılışında AK Partili Eyyüp Kadir İnan'ı kapıda karşıladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cemil Tugay, Nâzım Hikmet Sergisi'nin açılışında AK Partili Eyyüp Kadir İnan'ı kapıda karşıladı

Cemil Tugay, Nâzım Hikmet Sergisi\'nin açılışında AK Partili Eyyüp Kadir İnan\'ı kapıda karşıladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'den ayrılmasının ardından AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddialarla gündeme gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Folkart Nâzım Hikmet Sergisi'nin açılışında AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan'ı kapıda karşıladı. İkilinin sergideki buluşması dikkat çekti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Folkart Nâzım Hikmet Sergisi'nin açılışında bir araya geldi.

BİZZAT KAPIDA KARŞILADI

Tugay'ın, sergi girişinde İnan'ı bizzat karşılaması dikkat çekti. CHP'den ayrılan Tugay'ın AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddiaların gündemde olduğu bir dönemde gerçekleşen buluşma, siyasi kulislerde de dikkat çeken görüntüler arasında yer aldı.

Cemil Tugay, Nâzım Hikmet Sergisi'nin açılışında AK Partili Eyyüp Kadir İnan'ı kapıda karşıladı

"NÂZIM BUGÜN YAŞASAYDI ‘ÖZGÜR GAZZE, ÖZGÜR FİLİSTİN’ DİYECEKTİ"

Serginin açılışında konuşan Eyyüp Kadir İnan ise Nâzım Hikmet'in edebî mirasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Nâzım Hikmet'in belirli bir siyasi kesimin sınırları içerisine hapsedilmemesi gerektiğini savunan İnan, "Onu sadece belirli bir kesimin anabileceğini iddia etmek, Nâzım’ı bir dünya şairi olmaktan çıkarıp bir ‘fraksiyon maskotuna’ indirgemektir" dedi.

Cemil Tugay, Nâzım Hikmet Sergisi'nin açılışında AK Partili Eyyüp Kadir İnan'ı kapıda karşıladı

İnan ayrıca Nâzım Hikmet'in 1951'de Türk vatandaşlığından çıkarılmasına değinerek, vatandaşlığının 2009 yılında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla iade edildiğini hatırlattı.

Konuşmasında Gazze'de hayatını kaybeden çocuklara da değinen İnan, Nâzım Hikmet bugün yaşasaydı "Özgür Gazze, Özgür Filistin!" diyeceğini savundu.

Cemil Tugay, Nâzım Hikmet Sergisi'nin açılışında AK Partili Eyyüp Kadir İnan'ı kapıda karşıladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi, Eyyüp Kadir İnan, Cemil Tugay, AK Parti, Politika, Gündem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Cemil Tugay Cemil Tugay, Nâzım Hikmet Sergisi'nin açılışında AK Partili Eyyüp Kadir İnan'ı kapıda karşıladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti Kütahya Gençlik Kolları Başkanı istifa etti AK Parti Kütahya Gençlik Kolları Başkanı istifa etti
Ankara Altındağ’da alacak-verecek tartışması kanlı bitti, arkadaşını öldürdü Ankara Altındağ'da alacak-verecek tartışması kanlı bitti, arkadaşını öldürdü
Ümraniye’de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Mehmet A. hayatını kaybetti Ümraniye'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Mehmet A. hayatını kaybetti
Ünlü müzisyen, hamile eşi ve 3 yaşındaki kızı öldürüldü Ünlü müzisyen, hamile eşi ve 3 yaşındaki kızı öldürüldü
Motorine 8 lira 24 kuruş zam geliyor Ankara ve İzmir’de 90 TL’yi aşacak Motorine 8 lira 24 kuruş zam geliyor! Ankara ve İzmir'de 90 TL'yi aşacak
Kılıçdaroğlu’na İzmir’de protesto Restorana girerken yuhaladılar Kılıçdaroğlu'na İzmir'de protesto! Restorana girerken yuhaladılar
ABD’den İran savaşı için kritik karar Askerler 2027’ye kadar bölgede ABD'den İran savaşı için kritik karar! Askerler 2027'ye kadar bölgede
Ülkeyi sarsan skandal Öğretmen 16 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi Ülkeyi sarsan skandal! Öğretmen 16 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi

23:48
Sultanbeyli’de DEAŞ operasyonunda polise ateş açan şüpheli etkisiz hale getirildi
Sultanbeyli'de DEAŞ operasyonunda polise ateş açan şüpheli etkisiz hale getirildi
23:17
Silivri açıklarındaki kazaya ilişkin gözaltına alınan Alsu gemisinin iki kaptanı tutuklandı
Silivri açıklarındaki kazaya ilişkin gözaltına alınan Alsu gemisinin iki kaptanı tutuklandı
23:05
4 meclis üyesi CHP’den istifa etti Üsküdar Belediyesi AK Parti’ye geçiyor
4 meclis üyesi CHP'den istifa etti! Üsküdar Belediyesi AK Parti'ye geçiyor
22:29
Babacan’dan Davutoğlu’na destek: Soruşturma ifade özgürlüğüne müdahale
Babacan'dan Davutoğlu'na destek: Soruşturma ifade özgürlüğüne müdahale
21:37
Marmara Denizi’ndeki gemi faciasında iki kaptan için tutuklama talebi
Marmara Denizi'ndeki gemi faciasında iki kaptan için tutuklama talebi
21:23
Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası’nda yarı finalde
Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde
20:32
Servis şoförleri arasında silahlı kavga: 1 ölü
Servis şoförleri arasında silahlı kavga: 1 ölü
19:58
Trump’tan İspanya’daki göçmen protestolarına olay yorum: Mahvolacaklar
Trump'tan İspanya'daki göçmen protestolarına olay yorum: Mahvolacaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2026 01:28:14. #7.12#
SON DAKİKA: Cemil Tugay, Nâzım Hikmet Sergisi'nin açılışında AK Partili Eyyüp Kadir İnan'ı kapıda karşıladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement