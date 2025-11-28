Cenk Tosun ameliyat oldu - Son Dakika
Spor

Cenk Tosun ameliyat oldu

Cenk Tosun ameliyat oldu
28.11.2025 00:16
Cenk Tosun ameliyat oldu
Fenerbahçe Kulübü, futbolcusu Cenk Tosun'un Almanya'da başarılı bir bel fıtığı operasyonu geçirdiğini duyurdu ve tedavi sürecinin başladığını belirtti.

Süper Lig devi Fenerbahçe, geçtiğimiz dönemlerde kadro dışı kalan Cenk Tosun'un Almanya'da bel fıtığı ameliyatı olduğunu açıkladı.

RESMEN AÇIKLANDI

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın oyuncusu Cenk Tosun, Almanya'da başarılı bir bel fıtığı operasyonu geçirmiştir. Rehabilitasyon ve tedavi süreci başlayan futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.

Kaynak: AA

