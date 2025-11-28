Cenk Tosun ameliyat oldu

Süper Lig devi Fenerbahçe, geçtiğimiz dönemlerde kadro dışı kalan Cenk Tosun'un Almanya'da bel fıtığı ameliyatı olduğunu açıkladı.

RESMEN AÇIKLANDI

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın oyuncusu Cenk Tosun, Almanya'da başarılı bir bel fıtığı operasyonu geçirmiştir. Rehabilitasyon ve tedavi süreci başlayan futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.