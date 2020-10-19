Cennet hurması kurusuyla dış pazarda boy gösterecekler - Son Dakika

Cennet hurması kurusuyla dış pazarda boy gösterecekler

19.10.2020 10:59

Denizli'de, taze olarak pazarlamakta zorlandıkları cennet hurmasına kurutarak katma değer katan üreticiler, bu yöntem sayesinde yurt dışı pazarında kalıcı olmayı hedefliyor.

Denizli'de, taze olarak pazarlamakta zorlandıkları cennet hurmasına kurutarak katma değer katan üreticiler, bu yöntem sayesinde yurt dışı pazarında kalıcı olmayı hedefliyor.

Honaz, Sarayköy, Merkezefendi ve Pamukkale ilçeleri başta olmak üzere bölgede 7 bin 100 dekar alanda 10 bin 200 ton üretimi yapılan cennet hurmasında hasat başladı.

İlk ürünlerini 10 yıl önce alan üreticiler, üretimlerini hızla artırıyor.

Meyveyi taze olarak pazarlamakta sıkıntı yaşayan Honazlı üreticiler ise cennet hurmasını kurutarak pazarda yerlerini alıyor.

Bahçeden imece usulü toplanan meyveler, daha sonra kadınların elleriyle soyulup seralarda yukarıdan aşağıya doğru saplarından aparatlarla tellere asılıyor.

Cennet hurmaları yaklaşık 15-20 günde kuruyor ve 5-6 kilogram yaş meyveden 1 kilogram kuru ürün elde ediliyor. Yaşken kilogramı 3,5 liradan satılan cennet hurmasının kurusu kilogramı 30 liradan alıcı buluyor. Hediyelik olarak da rağbet gören kurutulmuş cennet hurması üreticinin yüzünü güldürüyor.

Honaz Ziraat Odası Başkanı Hasan Yelek, AA muhabirine, tarımda katma değerli ürünün çok önemli hale geldiğini belirtti.

Honaz'da hasat edilen cennet hurmasının Türkiye'nin önemli bir ihtiyacını karşıladığını anlatan Yelek, "Geçen yıl 12 bin ton civarında bir rekolte oldu. Bu yıl mevsimsel değişiklikler nedeniyle 10 bin ton civarında rekolte bekliyoruz. Geçen yıl 2,5 liradan satılan ürün bu sezon 3-3,5 liradan satışa çıkacak. Üretici yaş olarak satışta zorlanınca cennet elmasını kurutup 30 liradan satışa çıkartacak. Çiftçimiz bahçeden topladığı cennet elmasının yüzde 30'una yakınını kurutup satıyor. " diye konuştu.

Üreticinin hasattan ve satıştan memnun olduğunu ifade eden Yelek, kuru cennet hurmasında yurt dışında yeni yeni boy göstermeye başladıklarını dile getirdi.

Geçen yıl ilk ihracatlarını Almanya, İngiltere ve Dubai'ye gerçekleştirdiklerini anımsatan Yelek, "Ürünümüz gönderdiğimiz ülkelerde çok beğenildi. Bu yıl ihracatı 10 ülkeye çıkarmayı hedefliyoruz, çünkü cennet hurması kurusunun çok beğenildiğini düşünüyoruz." dedi.

Çiftçi Serkan Sarı ise son dönemde meyvenin daha çok kurusunu satmaya başladıklarını belirterek, "Gerçekten büyük talep var. Biz artık evimize gelen misafirlerimize lokum yerine kurutulmuş cennet meyvesini ikram ediyoruz. Bu lezzeti tadanlar çok beğeniyor." dedi.

Cennet hurması kurusuyla dış pazarda boy gösterecekler
Cennet hurması kurusuyla dış pazarda boy gösterecekler
Cennet hurması kurusuyla dış pazarda boy gösterecekler
Cennet hurması kurusuyla dış pazarda boy gösterecekler

Sarayköy, Denizli, Hasat, Honaz, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cennet hurması kurusuyla dış pazarda boy gösterecekler - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Çaresizliğin itirafı! Cephede savaşacak asker bulamayan Ermenistan, 2. Dünya Savaşı gazilerinden medet umuyor Ölümü göze alan köylüler çam fıstığı hasadına başladı! Günlük kazançları 3.250 lirayı buluyor Oyuncu Burak Deniz, sevgilisi Didem Soydan'la sarmaş dolaş pozunu paylaştı Çalışır haldeki otomobilde elinde tabancayla uyudu, polis camı kırarak müdahale etti Bakan Koca'ya "Üniversiteler açılacak mı?" diye soruldu: Okula giden sınıfların gelişimine göre karar alacağız Bu meyve ağacından Gümüşhane'de başka yok! Trabzon Hurması kentte ilk kez yetiştirildi SİHA korkusu neler yaptırıyor! Ermenistan, NATO'ya başvurup "Karabağ'da kullanılmasına izin vermeyin" dedi MasterChef Türkiye yarışmasına veda eden isim belli oldu
Flamengolu Gustavo Henrique, maçta testis travması geçirdi Flamengolu Gustavo Henrique, maçta testis travması geçirdi         
11:17
Denizli valisinin eldiven takmadığı için uyardığı dönerci: Sıcakta plastik eldiven kullanmak daha sağlıksız Denizli valisinin eldiven takmadığı için uyardığı dönerci: Sıcakta plastik eldiven kullanmak daha sağlıksız         
10:49
CHP'li vekilden Milli Piyango'da şaibe iddiası: Fısıldanan numaralar çekilişte çıktı CHP'li vekilden Milli Piyango'da şaibe iddiası: Fısıldanan numaralar çekilişte çıktı         
09:57
Kamyonetin kasasına yerleştirdikleri piknik masasında tavla keyfi yaptılar Kamyonetin kasasına yerleştirdikleri piknik masasında tavla keyfi yaptılar         
09:54
Kuzeni tarafından istismar edildiğini söyleyen küçük kıza, annesinden akılalmaz sözler: Sus kızım, aramızda sır kalsın Kuzeni tarafından istismar edildiğini söyleyen küçük kıza, annesinden akılalmaz sözler: Sus kızım, aramızda sır kalsın         
09:42
Tecil yaş sınırı 22'ye indi: Yarım milyon genç asker kaçağı durumuna düştü Tecil yaş sınırı 22'ye indi: Yarım milyon genç asker kaçağı durumuna düştü         
09:25
Fenomenlerin, çocuk işçileri kullanarak çektiği sosyal deneylere suç duyurusu Fenomenlerin, çocuk işçileri kullanarak çektiği sosyal deneylere suç duyurusu         
09:09
Oyuncu Begüm Birgören ile Mehmet Cemil evlendi Oyuncu Begüm Birgören ile Mehmet Cemil evlendi         
08:26
İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs genelgesine göre 7 gün sürecek denetimler bugün başlıyor İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs genelgesine göre 7 gün sürecek denetimler bugün başlıyor         
07:32
Duygu Özaslan fotoğraf paylaştı! Herkes, sevgilisinin elini koyduğu yere dikkat çekti Duygu Özaslan fotoğraf paylaştı! Herkes, sevgilisinin elini koyduğu yere dikkat çekti         
23:26
Masterchef Duygu Acarsoy, 'Beni aldattı' dediği nişanlısı Uğur Atun'la nikah masasına oturdu Masterchef Duygu Acarsoy, 'Beni aldattı' dediği nişanlısı Uğur Atun'la nikah masasına oturdu         
22:46
Büyük rezalet! Sosyetenin 11 saatlik ev partisini polis bastı Büyük rezalet! Sosyetenin 11 saatlik ev partisini polis bastı         
21:54
KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden Mustafa Akıncı siyasi hayatını noktaladı KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden Mustafa Akıncı siyasi hayatını noktaladı         
21:01
Grip mi koronavirüs mü? Bilim Kurulu üyesi, iki hastalığın nasıl ayırt edilebileceğini anlattı Grip mi koronavirüs mü? Bilim Kurulu üyesi, iki hastalığın nasıl ayırt edilebileceğini anlattı         
17:53
Bağdat'ta 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne ülkeyi ayağa kaldırdı Bağdat'ta 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne ülkeyi ayağa kaldırdı         
16:30
İçişleri Bakanı Soylu: Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur İçişleri Bakanı Soylu: Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur         
14:50
İki otomotiv devi fabrika kuracağını duyurdu! Bölgede arsa fiyatları yüzde 50 arttı İki otomotiv devi fabrika kuracağını duyurdu! Bölgede arsa fiyatları yüzde 50 arttı         
11:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2020 11:28:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Cennet hurması kurusuyla dış pazarda boy gösterecekler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei