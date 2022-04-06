Cep telefonu satan işyerinde yasadışı bahis oynatan şüpheliler gözaltına alındı - Son Dakika
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Cep telefonu satan işyerinde yasadışı bahis oynatan şüpheliler gözaltına alındı

06.04.2022 15:55
Cep telefonu satan işyerinde yasadışı bahis oynatan şüpheliler gözaltına alındı

Antalya'da cep telefonu ve aksesuarı satan işyerinde yasadışı bahis oynattığı tespit edilen şüpheliler, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Antalya'da cep telefonu ve aksesuarı satan işyerinde yasadışı bahis oynattığı tespit edilen şüpheliler, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Antalya İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Alanya ilçesi Konaklı Mahallesi'nde faaliyet gösteren cep telefonu ve telefon aksesuarı satışı yapan iş yerinde, 3 şüphelinin yasadışı bahis oynattığı tespit edildi. Dün Alanya İlçe Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı ekiplerin eşlik ettiği operasyonda 4 ayrı adrese de baskın düzenlendi. Operasyonda, 8 telefon, 3 laptop, 5 sim kartı, 5 hafıza kartı, 6 USB bellek, kuru sıkı tabanca ve pompalı tüfek ile bahisten elde edildiği değerlendirilen 48 bin 400 TL ele geçirildi.

Şüpheliler ise ekiplerce gözaltına alındı. - ANTALYA

Cep telefonu satan işyerinde yasadışı bahis oynatan şüpheliler gözaltına alındı

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Jandarma, Antalya, Alanya, Bahis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cep telefonu satan işyerinde yasadışı bahis oynatan şüpheliler gözaltına alındı - Son Dakika


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