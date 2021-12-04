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Ceren Özdemir, vefatının ikinci yılında mezarı başında anıldı - Son Dakika

Ceren Özdemir, vefatının ikinci yılında mezarı başında anıldı

04.12.2021 12:22

- Ceren Özdemir, vefatının ikinci yılında mezarı başında anıldı Ceren Özdemir'in babası Yılmaz Özdemir: "Ceren'i unutamıyoruz, acılarımız dinmiyor, kadın cinayetleri de halen devam ediyor" Ordu'da, 3 Aralık 2019 tarihinde evine gireceği esnada bıçaklanarak öldürülen 20 yaşındaki...

- Ceren Özdemir, vefatının ikinci yılında mezarı başında anıldı

Ceren Özdemir'in babası Yılmaz Özdemir:

"Ceren'i unutamıyoruz, acılarımız dinmiyor, kadın cinayetleri de halen devam ediyor"

ORDU - Ordu'da, 3 Aralık 2019 tarihinde evine gireceği esnada bıçaklanarak öldürülen 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir, vefatının ikinci yılında mezarı başında anıldı.

Altınordu ilçesinde 3 Aralık 2019 tarihinde saat 19.35'te antrenman sonrası Zaferi Milli Mahallesi'ndeki evine gireceği esnada kalbinden bıçak darbesi alan Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü 3. sınıf öğrencisi balerin Ceren Özdemir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Cinayet zanlısı Özgür Arduç, olaydan bir gün sonra polis ekiplerince yakalanmış, çıkartıldığı mahkemece 'canavarca hisle öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılmıştı.

Ceren'in ailesi, kızlarının vefatının ikinci yılında mezarının başında anma etkinliği düzenledi. Ulubey ilçesi Kumanlar Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında düzenlenen anma programında dualar edilirken, türküler eşliğinde Ceren anıldı.

"Kızım hep, 'dünyayı sevgi kurtaracak' derdi"

Anma programı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ceren Özdemir'in babası Yılmaz Özdemir, "Ceren'imizi kaybedeli 2 yıl oldu. Bugün de Ceren'imizin adına Ordu Cemevi'nde misafirlerimize lokmamızı ikram edeceğiz. Ceren hep 'dünyayı sevgi kurtaracak' diye söylerdi, gerçekten dünyayı sevgi kurtaracak diye düşünüyorum. Ceren farklı bir yapıya sahip bir çocuktu, kendisini geliştiren bir yapıya sahipti. 20 yaşındaydı, biz bile babası olarak 50 yaşımıza geldiğimiz halde onun seviyesine ulaştığımıza inanmıyorum. İyi bir çocuk yetiştirdiğime eminim" dedi.

"Ceren'i unutamıyoruz, acılarımız dinmiyor, kadın cinayetleri de halen devam ediyor"

Baba Yılmaz Özdemir, ülkede kadın cinayetlerinin devam ettiğini ve eşi ile diğer kızının bu durumdan etkilendiğini ve bu nedenle evden çıkmaya çekindiklerini ifade ederek, "Ceren'i unutamıyoruz, acılarımız dinmiyor. Ayrıca kadın cinayetleri halen ülkemizde devam etmekte, haber izleyemiyoruz, kızım ve eşim evden çıkmaya korkar oldular. Yetkililere seslenmiyorum ve bu işe devletimizin bir çözüm bulmasının istiyorum. Bizim yaşadığımız acıları kimsenin yaşamasını istemiyoruz. Anayasa Mahkemesi'nde halen devam eden ihmal mahkemesinin de çözüm bulmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

Düzenlenen anma programına Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe, Ceren'in ailesi ile yakınlarının yanı sıra Alevi Dernek temsilcileri katıldı.

Ceren Özdemir, vefatının ikinci yılında mezarı başında anıldı
Ceren Özdemir, vefatının ikinci yılında mezarı başında anıldı
Ceren Özdemir, vefatının ikinci yılında mezarı başında anıldı
Ceren Özdemir, vefatının ikinci yılında mezarı başında anıldı
Ceren Özdemir, vefatının ikinci yılında mezarı başında anıldı
Ceren Özdemir, vefatının ikinci yılında mezarı başında anıldı

Ceren Özdemir, Üniversite, Aralık, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ceren Özdemir, vefatının ikinci yılında mezarı başında anıldı - Son Dakika


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