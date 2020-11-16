Cerrahi maske içerisinde uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Ekipler, yaptıkları üst aramasında, şüphelilerin kollarına taktıkları cerrahi maske içerisinde bir miktar bonzai ve metamfetamin ele geçirdi.

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama: Benim için devlet projesi değil