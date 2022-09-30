Cesedi ırmak yakınında bağlı halede bulunan arkadaşının maaşını çekip alışveriş yapmış! - Son Dakika
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Cesedi ırmak yakınında bağlı halede bulunan arkadaşının maaşını çekip alışveriş yapmış!

30.09.2022 14:36

Zonguldak'ta elleri ve ayakları bağlı halde cesedi ırmak yakınında bulunan Arif Baykal'ı kasten öldürmek suçlamasıyla hakim karşısına çıkan tutuklu sanık Kadir Akbaş'ın yargılanmasına devam edildi. Önceki duruşmada "Kartları bana bırakmıştı, kayıptı. Öldü mü yaşıyor mu diye maaşını kontrol ettim" diyen sanığın bu kartlardan alışveriş yaptığı belirlendi.

Zonguldak'ta ocak ayında kimliği belirsiz el ve ayakları bağlı halde bir erkek cesedi bulundu. Morga kaldırılan cesedin yapılan kimlik tespitinde Arif Baykal'a ait olduğu tespit edildi. Cinayet şüphesiyle harekete geçen ekipler olayla ilgisi olduğu belirtilen Kadir Akbaş'ı gözaltına aldı. İfadesinin ardından salıverilen Akbaş'ın ardından bölgedeki güvenlik kameraları incelendi.

ALIŞVERİŞ YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Teknik takibe takılan Akbaş'ın, kamera kayıtlarında Arif Baykal ile ırmak kenarında en son birlikte görülen kişi olduğu tespit edildi. Yeniden gözaltına alınan Akbaş'ın evinde yapılan aramada ise öldürülen Arif Baykal'a ait banka kartları da ele geçirildi. Baykal'ın maaşını çektiği, banka kartıyla marketten alışveriş yaptığı da tespit edilen Akbaş, sevk edildiği adliyece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cesedi elleri ve ayaklarından bağlı bulunan arkadaşının maaşını çekip alışveriş yaptı

"11 YILDIR TANIŞIYORUZ" DEYİP MAAŞINI ÇEKTİ

"Kasten adam öldürme" suçlamasıyla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Akbaş, bir önceki duruşmasında 11 yıldan bu yana tanışıklığı olduğunu ifade ettiği Arif Baykal'ı öldürdüğüne yönelik suçlamaları kabul etmedi. Arif Baykal'ın bir süre önce Bolu'ya gitmek üzere yanından ayrıldığını bir daha hiç görüşmediğini söyleyen Akbaş, banka kartlarıyla yaptığı alışverişlere ilişkin de "Kartları gitmeden bana bıraktı. Bir süredir görüşmedik. Öldü mü yaşıyor mu? diye maaşını kontrol ettim" diyen sanık, "Bu suçu ben işlemedim. Kendisi benden ayrıldıktan sonra başına bu olay geldi. Köye götürmek istediğim sokak köpeği için ip aldım. Köpek için ipi ne zaman aldım hatırlamıyorum. Baykal neredeydi bilemiyorum. 17 Ocak'ta Arif'in öldüğünü İ.Ç.'nin aramasıyla öğrendim" dedi.

Cesedi elleri ve ayaklarından bağlı bulunan arkadaşının maaşını çekip alışveriş yaptı

MÜEBBET HAPSİ İSTENİYOR

Savcılıkça hazırlanan mütalaada ise iddia edildiği şekilde ipin köpeği bağlamak için alınmış olabileceği belirtilse de cesedin ellerinin ve ayaklarının bağlı olmasının tesadüf olamayacağı belirtildi. Müebbet hapis cezası talep edilen sanığın avukatının mütalaaya karşı savunmasını hazırlaması için duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

YORUMLAR
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Umman'ın Zufar vilayetinde tarihe tanıklık eden Mirbat şehri Umman'ın Zufar vilayetinde tarihe tanıklık eden Mirbat şehri TELEFONDA ÖLDÜRÜLEN ARKADAŞINI TANIMADIĞINI SÖYLEYEN SANIĞA, MÜEBBET HAPİS İSTEMİ TELEFONDA ÖLDÜRÜLEN ARKADAŞINI TANIMADIĞINI SÖYLEYEN SANIĞA, MÜEBBET HAPİS İSTEMİ
Kaynak: İHA

Zonguldak, alışveriş, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cesedi ırmak yakınında bağlı halede bulunan arkadaşının maaşını çekip alışveriş yapmış! - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cesedi ırmak yakınında bağlı halede bulunan arkadaşının maaşını çekip alışveriş yapmış! - Son Dakika
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