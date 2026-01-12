Çeşme'de 65 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

İzmir'in Çeşme ilçesinde otomobilinde 65 kilo 367 gram uyuşturucu ele geçirilen şüpheli, tutuklandı.
Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma yürüttü.
Takibe alınan bir otomobil Çeşme ilçesinde durduruldu.
Araçta yapılan aramada 65 kilo 367 gram skunk ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü H.B. sevk edildiği adliyede tutuklandı.
