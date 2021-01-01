Çeşme'de kaçak içkiyi piyasaya sürmeye çalışan zanlıya suçüstü - Son Dakika

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Çeşme Grup Amirliği ekipleri, İzmir'in Çeşme ilçesinde piyasaya sürülmeye çalışılan toplamda 740 litre kaçak içki ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, F.K. adlı şüphelinin evinde kaçak içki yapıp sattığı bilgisini edinen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Çeşme Grup Amirliği ekipleri, şahsı fiziki takip altına aldı. Ekiplerin takip ettiği F.K., aracıyla Ilıca Mahallesi otogarında bekleyen bir şahsın yanında durarak siyah bir poşet verdi. F.K.'nın aracıyla otogardan ayrılmasının ardından siyah poşeti alan B.D. adlı şahsın yanına giden KOM ekipleri, siyah poşet içindeki 6 adet yarımşar litrelik plastik şişeler içerisinde toplam 3 litre kaçak rakıya el koydu.

Zanlı F.K.'yı da takip eden ekipler, boş bir arazide bulunan konteynerin önüne geldiğinde kendisini durdurarak yakaladı. Konteynerde ikamet ettiği öğrenilen F.K.'nın kaldığı yerde arama yapan polis, 3 adet 200 litre, 1 adet de 100 litrelik plastik variller içerisinde toplam 700 litre şarap, iki adet plastik damacana içerisinde 15 litre viski, iki adet plastik damacana içerisinde 25 litre rakı ve alkol imalatında kullanılan ısıtıcılı krom kazan (imbik) ve bakır boru tertibatı ele geçirdi.

Zanlı F.K. gözaltına alındı. - İZMİR