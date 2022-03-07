ÇETİN EMEÇ MEZARI BAŞINDA ANILDI - Son Dakika
Üye Girişi

ÇETİN EMEÇ MEZARI BAŞINDA ANILDI

07.03.2022 11:48
ÇETİN EMEÇ MEZARI BAŞINDA ANILDI

7 MART 1990'da silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Çetin Emeç mezarı başında anıldı.

7 MART 1990'da silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Çetin Emeç mezarı başında anıldı.

Uğradığı silahlı saldırı sonucu 7 Mart 1990'da hayatını kaybeden Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Çetin Emeç ölümünün 32. yılında mezarı başında anıldı. Törene Çetin Emeç'in eşi Bilge Emeç, kızı Mehveş Emeç Birol, oğlu Mehmet Emeç, damadı Özalp Birol, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, CHP Eski İstanbul Milletvekili gazeteci Oktay Ekşi, Hürriyet Gazetesi yazarı Doğan Hızlan, iş insanı İnan Kıraç ile yakınları ve gazeteci dostları katıldı. Çetin Emeç için Kuran-ı Kerim okunarak dua edildi.

"BİZ ÇETİN EMEÇ'İN YOLUNU SÜRDÜRÜYORUZ"

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan "Çetin Emeç bizim meslek büyüğümüz. Benim şu anda bulunduğum makamdaydı Çetin Emeç, hunharca şehit edildiğinde. Biz onun yolunu sürdürüyoruz. Bundan sonra da sürdüreceğiz. Onun açtığı temiz bir yol. Gazetecilik yolu. Birleştirici, demokratik bir tutum almaya, merkezde yer almaya onun ilkeleri çerçevesinde yol almaya devam edeceğiz. Çetin Bey'i anmaya da devam edeceğiz. Çünkü onu anmak demek onu unutmamak demektir. Görevi başında şehit edilen gazeteciler anmak demek. Türkiye'nin aydınlık yolunu anmak demektir. Bunu her zaman sürdüreceğiz. Buraya gelen,  gelmeye devam eden bütün Çetin Emeç dostlarına çok teşekkür ederiz. Allah rahmet eylesin Çetin Emeç'e. Nur içinde yatsın. Her yıl burada Çetin Emeç'i anmaya ısrarla devam edeceğiz" dedi.

"ÇETİN EMEÇ, UNUTULMAZLAR ARASINDA YERİNİ ALIYOR"Hürriyet gazetesi yazarı Doğan Hızlan "İnsanların dostlarının kaybının ardından her yıl acısı artar. Çetin, çok eskiden dostumdu. Bir özelliği de dürüstlüğü ve işine adanmışlığı. Nerede ne olursa olsun Çetin'in bir işi varsa bir iş başındaysa, bir gazetedeyse her şeyi bırakır o işe odaklanırdı. Giyimi kuşamı ve insanlar karşı olan durumu ile Çetin gerçekten unutulmaz bir dostumuzdu. Onun için nur içinde yatsın. Her sene onu acı ile anıyoruz. Unutulmazlar arasında yerini alıyor" diye konuştu.

"İLELEBET İSMİ CUMHURİYETLE BERABER YAŞAYACAKTIR"

Gazeteci Oktay Ekşi "Sevgili Çetin Emeç ile 60 yıldan fazla bir dostluğum var. Gazeteciliği her şeyin üzerinde tutardı. Genel Yayın Yönetmeni olarak gazetenin başlıklarını atarken olayın daha sonraki aşamasını göz önünde tuttuğunu bilirdim. O da zaten bunu ifade ederdi. Çetin Emeç mesleğinin A'sından Z'sine kadar yani son nefesine kadar dik duyurmayı, inançlarının uğrunda gazetecilik yapmayı ama hiç bir zaman gerçeklerden kopmamayı temel almış bir meslektaşımızdı. Son derece medeni bir insandı. Son derece yaşamayı seven ve ülkeye, insanlara ışık tutmayı görev sayan bir meslektaşımızdı. Onun laik cumhuriyet için verdiği mücadele üzgünüm ki onu bugün burada anmamıza neden olan olayı yaşamasına yol açtı. Zaten Çetin Emeç o dönemin aynı şekilde laik cumhuriyet için canını veren insanlar arasında ikincisi oldu. Birincisi Muammer Aksoy, ikincisi Çetin Emeç. Çetin Emeç bu dizinin bu laik cumhuriyete dönük ona düşman olan kesimlerin, ülkemize katlanmak zorunda bıraktığı acılardan biri olarak hafızamızda yaşamaktadır. İlelebet de ismi Cumhuriyetle beraber yaşayacaktır" diye konuştu.

YORUMLAR
500
EGM: Kadınlar Günü'ne ilişkin etkinlikler yasal çerçeve içinde yapılabilir EGM: Kadınlar Günü'ne ilişkin etkinlikler yasal çerçeve içinde yapılabilir Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan'dan Dünya Kadınlar Günü mesajı Açıklaması Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan'dan Dünya Kadınlar Günü mesajı Açıklaması

Hürriyet Gazetesi, Çetin Emeç, Saldırı, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇETİN EMEÇ MEZARI BAŞINDA ANILDI - Son Dakika


Son Dakika
11:19 Şarkıcı Alişan'dan ayçiçek yağı stokçuluğuna tepki: 3 kuruş fazla kazanmak için yapılır mı?
11:13 Sağlık Bakanlığı emekli doktorları yeniden atayacak!
11:11 Acun Ilıcalı'dan, Survivor Yasin'e sert ayar: Kralı gelse umurumda değil, seni gönderirim
11:05 Altın yeni haftaya 14 lira yükselişle başladı! Gram 914 liradan alıcı buluyor
10:49 Yarın İstanbul'da 5 saatlik su kesintisi yaşanacak! İşte o ilçeler
10:37 Ukraynalı askerler sosyal medyada paylaştı! Rus tankını bazukalarla etkisiz hale getiriyorlar
10:33 Putin, sevgilisini ve 4 çocuğunu İsviçre'de güvenli bir dağ evinde saklıyor!
10:33 Vicdan azabından perişan oldu! Yanlışlıkla kediye çarpan sürücü gözyaşlarına hakim olamadı
10:28 Putin yürürken neden sağ kolunu kımıldatmıyor? Uzmanlar Rusya liderinin KGB geçmişini işaret etti
10:22 Mezarda yatan adamın kendisi olduğunu iddia etti! 1917'de savaş pilotu olarak ölüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 11:55:08. #1.11#
SON DAKİKA: ÇETİN EMEÇ MEZARI BAŞINDA ANILDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement