Çev Sanat Genç Yetenekler Projesi 10. Yıl Konseri

ÇEV Sanat tarafından hayata geçirilen Genç Yetenekler projesinin 10. yıldönümü nedeniyle QNB Finansbank ana sponsorluğunda düzenlenen konser izleyenleri büyüledi.

ÇEV Sanat Kurulu'nu oluşturan, Cihat Aşkın, Fazıl Say, İbrahim Yazıcı ve Bülent Evcil, genç müzisyenleri özel gecede yalnız bırakmadı. Fazıl Say gecede büyük sürpriz yaparakİzmir Suitini seslendirdi vegenç yeteneklere destek verdi. Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Miray Daner, Pınar Deniz ve Kubilay Aka da genç yeteneklerle aynı sahneyi paylaştı.

"ÇEV Sanat Genç Yetenekler" projesi 10. Yıldönümü, QNB Finansbank'ın ana sponsorluğunda, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde düzenlenen muhteşem bir konserle kutlandı. ÇEV Sanat Kurulu'nu oluşturan Cihat Aşkın, Fazıl Say, Bülent Evcil ve İbrahim Yazıcı tarafından seçilen ve ÇEV Sanat tarafından eğitim desteği verilen Türkiye'nin müzik alanındaki en yetenekli gençleri sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.Fazıl Say gecede İzmir Suitini seslendirerek büyük sürpriz yaptı ve izleyenler tarafından ayakta alkışlandı.

ÇEV Sanat Başkanı Berrin Yoleri tarafından organize edilen konserin onur konuğu Nuri Bilge Ceylan oldu. Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Miray Daner, Pınar Deniz, Kubilay Aka genç müzisyenlerle sahne aldı. Konsere aralarında Hüsnü Özyeğin, Murat Özyeğin, Yasemin Güçkan, Fazıl Say, Ece Dağıstan, Cihat Askın, İbrahim Yazıcı, Beyza Arslan, Demet Sabancı, Merve Gürsel, Hülya Eltemur, Zeynep Üstünel, Eser Tümen, Selma Ergeç, Nurcan -Turgay Artam Heves Ekinci, Dalia Garih, Aslı- Berk Ekşioğlu ve Dilek Türker'in de bulunduğu cemiyet, sanat ve iş hayatından önemli isimler katıldı.

Gecede Genç Yeteneklere 10.yıl kapsamında Sanat Kurulu tarafından sanat ödülleri takdim edildi. Fazıl Say Sanat Ödülü Zakhar Brown'ın öğrencisi Madrid'de eğitimine devam eden Elvin Ganiyev (keman) ve Londra Royal College de eğitimine devam eden Cemal Aliyev'e (çello) bizzat Fazıl Say tarafından verildi. Fazıl Say ödül olarak Elvin Ganiyev ve Cemal Aliyev ile birlikte konser müjdesini açıkladı. Cihat Aşkın Sanat Ödülü'nü ise Newyork'ta doktora eğitimine devam eden Emre Engin (keman) ve Almanya da eğitimine devam edenKazım Kaan Alıcıoğlu (keman) aldı. Cihat Aşkın çok değerli kemanını genç yeteneklerin kullanımlarına tahsis ettiğini açıkladı. İbrahim Yazıcı Sanat Ödülü Paris'te eğitimine devam eden Iraz Yıldız (piyano) ve BarenboimSait Akademide eğitimine devam eden Kerem Tuncer'e (orkestra şefi-keman) bizzat İbrahim Yazıcı tarafından takdim edildi. Bülent Evcil ödülleri ise genç yeteneklerden bu yıl Academi of Berliner Flarmonikerin kadrosuna dahil olan Denizcan Eren (flüt) ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarında eğitimine devam eden korno sanatçısı Bora Demir'e takdim edildi. QNB Sanat Ödülü QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras tarafından Guildhol School of Music and Drama da eğitimine devam eden Berfin Aksu'ya (keman) verildi. Deniz Kocaoğlu Sanat Ödülü Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda eğitimine devam eden Ilgın Top'a (Keman) Gülgün Kocaoğlu tarafından takdim edildi.

Çev Sanat ödülleri ise Çev Vakfı Başkanı Ahmet Altınel ve Çev Sanat Başkanı Berrin Yoleri tarafından NY The Julliard Scholl'da yüksek lisans eğitimine devam eden Yiğit Karataş (keman), Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuarı Yüksek Lisans eğitimine devam eden Melis Sağlam (soprano) ve mezunlardan kariyerine film müziği dalında Los Angeles ta devam eden Burak Beşir'e (flüt) takdim edildi.

"Film Müzikleri" konseptiyle hazırlanan konserde Desert Rose, Taht Oyunları (Game of Thrones), Karayip Korsanları müziği, Selvi Boylum Al Yazmalım, We Are The Champions gibi çeşitli eserler seslendirildi. Konseri Avrasya Filarmoni Orkestrası eşliğinde ünlü şef İbrahim Yazıcı yönetti. ÇEV Sanat Kurulu'nu oluşturan, Cihat Aşkın, Fazıl Say, İbrahim Yazıcı ve Bülent Evcil, yurt dışında ülkemizi başarı ile temsil eden üstün yetenekli genç müzisyenleri bu özel gecede yalnız bırakmadı.

Konserde "ÇEV Sanat Genç Yetenekler" projesi desteği ile eğitimi devam eden 13 genç sanatçı performans sergiledi: Kerem Tuncer (Orkestra Şefi), Elvin Ganiyev (Keman), Ilgın Top (Keman), Cemal Aliyev (Viyolonsel), Cansın Kara (Viyolonsel), Tuna Bilgin (Piyano), Bora Demir (Korno), Deniz Ayşe Birdal (Viyolonsel), İdil Bursa (Viyolonsel), Emir İlgen (Piyano), Tarık Kaan Alkan (Piyano), Melis Sağlam (Şan), İdil Olgar (Keman).Projenin tanıtım müziklerini yazıp besteleyen ÇEV Sanat mezunlarından Los Angeles'ta kariyerine devam eden flüt sanatçısı ve besteci Burak Beşir de konserde yer aldı. Konserin başında genç yeteneklere Sanat Ödülleri verildi. Fazıl Say ödülünü verdikten sonra İzmir Süitinden bir bölüm seslendirerek Genç Yeteneklere destek verdi.

Çağdaş Eğitim Vakfı – ÇEV Sanat Başkanı Berrin Yoleri, ÇEV Sanat olarak projeyi geliştirmeyi sanatın diğer dallarındaki gençlere de imkân yaratmayı arzu ettiklerini vurgulayarak, "Bu yıl en büyük amacımız ÇEV Sanat Akademisini kurmak. Bunun için yardımseverlerin desteğini bekliyoruz. Böylece Genç Yetenekler Projesini büyüterek yetenekli gençlerimizin markalaşma süreçlerini hızlandırmak ve sanatın diğer dallarındaki yetenekli gençlere de imkân tanımak istiyoruz" diye konuştu.

1994 yılında kurulan Çağdaş Eğitim Vakfı (ÇEV) tarafından ülkemizde eğitim, öğretim, kültür ve sanat alanlarında çok sayıda proje gerçekleştirilerek, ilköğretimden üniversiteye kadar 35 bini aşkın öğrenciye karşılıksız burs verilmiş ve verilmeye devam edilmektedir. ÇEV Sanat "Genç Yetenekler" projesini 2009 yılında başlattı. Ülkemizdeki on binlerce genci keşfederek, onların müzik, resim, edebiyat gibi kültür ve sanat alanlarındaki eğitimlerine destek olmaktadır. Sanat Kurulu'nun danışmanlığında yapılan seçmeler sonucunda 42 üstün yetenekli genç müzisyen ÇEV Sanat "Genç Yetenekler" projesine dahil edildi. Proje kapsamında uluslararası birçok başarılara imza atarak bizleri gururlandıran ve gururlandırmaya devam eden gençler, kültür ve sanat elçilerimiz olarak ülkemizi dünyada temsil etmeye devam etmektedir.

Arda Karakaya, Emre Engin, Salihcan Gevrek, Cemal Aliyev, Denizcan Eren, Yiğit Karataş, Ezgi Sarıkçıoğlu, Cansın Kara, Melis Sağlam, Erten Deniz İspir, Deniz Ayşe Birdal, Güneş Hızlılar, Gizem Sözeri, Iraz Yıldız, Kerem Tuncer, Cem Esen, Ezgi Su Apaydın, Berfin Aksu, Elvin Ganiyev, Gülin Ataklı, Kazım Kaan Alıcıoğlu, Bora Demir, Ilgın Top, Doğa Altınok, Sofiko Tchumbridze, Elfida Su Turan, Tuna Bilgin, Emir İlgin, İdil Bursa, Cansu Naz Eriş, Beste Gürkey, Duru Aydın, İklim Özenli, Tarık Kaan Alkan, İdil Olgar, Damla Ece Karataş, Beren Gürcüoğlu, Duru Önhon, Bade Dastan, Defne Güngör, Arya Su Gülenç, Adil Kerem Ünal.