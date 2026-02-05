Cevdet Yılmaz, Dalar Ailesini Ziyaret Etti - Son Dakika
Cevdet Yılmaz, Dalar Ailesini Ziyaret Etti

05.02.2026 15:59
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Nurdağı'nda depremde çocuğunu kaybeden Dalar ailesini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve beraberindeki protokol üyeleri, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde depremde 4 çocuğunu kaybeden Dalar ailesini ziyaret etti.

6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3'üncü yılı dolayısıyla bir dizi ziyaret ve programa katılmak üzere Gaziantep'te bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İslahiye'de düzenlenen 6 Şubat Deprem Anma Programı'na katıldı. Daha sonra Nurdağı ilçesine geçen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve beraberindeki protokol üyeleri, depremde 4 çocuğunu kaybeden Dalar ailesini ziyaret ederek başsağlığı dileklerinde bulundu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Yerel Haberler

