Cevdet Yılmaz'dan Deprem Mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Balıkesir'de meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlar için geçmiş olsun paylaşımı gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerine yer verdi.

Yılmaz, ilgili kurumların saha tarama çalışmalarına devam ettiğini belirterek, "AFAD ve ilgili kurumlarımız saha taramalarını sürdürmektedir. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun" dedi. - ANKARA