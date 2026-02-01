Cevdet Yılmaz'dan Trafik Kazaları İçin Başsağlığı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Antalya ve Burdur'da meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.
Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Antalya'da ve Burdur'da meydana gelen trafik kazalarında hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.
