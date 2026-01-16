Cevdet Yılmaz KKTC'de Temaslarda Bulundu

(ANKARA)- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, iki günlük temaslar kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olduğunu, iş birliğini her alanda ileriye taşıyacak görüşmeler yaptığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bir dizi temas kapsamında iki günlük program için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunduklarını bildirdi. Yılmaz, temaslarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bir dizi temas kapsamında iki günlük program için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeyiz.

Ziyaretimiz kapsamında; KKTC devlet ve hükümet yetkilileri ile özel sektör temsilcileriyle bir araya gelerek, Türkiye–KKTC iş birliğini her alanda daha ileriye taşıyacak adımları ele alacağız. Yarın lansmanını gerçekleştireceğimiz Akıllı Ulaşım Sistemi Elektronik Denetleme ve Akıllı Kavşak Projesi, altyapıdan günlük yaşama uzanan bütüncül destek anlayışımızın önemli bir nişanesi olacaktır.

Anavatan ve Garantör Türkiye olarak, Kıbrıs meselesinde en gerçekçi çözümün iki devletin varlığının kabulu ile mümkün olduğuna inanıyor; Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün tescili için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz."