Cevdet Yılmaz KKTC'de Temaslarda Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Cevdet Yılmaz KKTC'de Temaslarda Bulundu

16.01.2026 00:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC'de iş birliğini güçlendirme görüşmeleri yapıyor.

(ANKARA)- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, iki günlük temaslar kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olduğunu, iş birliğini her alanda ileriye taşıyacak görüşmeler yaptığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bir dizi temas kapsamında iki günlük program için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunduklarını bildirdi. Yılmaz, temaslarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bir dizi temas kapsamında iki günlük program için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeyiz.

Ziyaretimiz kapsamında; KKTC devlet ve hükümet yetkilileri ile özel sektör temsilcileriyle bir araya gelerek, Türkiye–KKTC iş birliğini her alanda daha ileriye taşıyacak adımları ele alacağız. Yarın lansmanını gerçekleştireceğimiz Akıllı Ulaşım Sistemi Elektronik Denetleme ve Akıllı Kavşak Projesi, altyapıdan günlük yaşama uzanan bütüncül destek anlayışımızın önemli bir nişanesi olacaktır.

Anavatan ve Garantör Türkiye olarak, Kıbrıs meselesinde en gerçekçi çözümün iki devletin varlığının kabulu ile mümkün olduğuna inanıyor; Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün tescili için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz."

Kaynak: ANKA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Yerel Haberler, Diplomasi, Teknoloji, Ekonomi, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cevdet Yılmaz KKTC'de Temaslarda Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Estetik olmak istedi, hayatının şokunu yaşadı Estetik olmak istedi, hayatının şokunu yaşadı!
Galatasaray’ın Hakan Çalhanoğlu için yapacağı teklif belli oldu Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu için yapacağı teklif belli oldu
Hollanda’nın Utrecht kentinde meydana gelen patlama yangına yol açtı Hollanda'nın Utrecht kentinde meydana gelen patlama yangına yol açtı
İsrail, İran devlet bankası Bank Melli’yi “terör örgütü“ listesine aldı İsrail, İran devlet bankası Bank Melli'yi "terör örgütü" listesine aldı
Adana’da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti Adana'da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti
Silahı kafasına doğrultup defalarca tetiğe bastı, gerçek bambaşka çıktı Silahı kafasına doğrultup defalarca tetiğe bastı, gerçek bambaşka çıktı

22:58
Kuyumcudan 3 milyon liralık altın çalıp kaçtı
Kuyumcudan 3 milyon liralık altın çalıp kaçtı
22:52
Sergen Yalçın’dan taraftarlara transfer müjdesi
Sergen Yalçın'dan taraftarlara transfer müjdesi
22:39
Şanlıurfa’da kanalda kaybolan sürücünün cansız bedeni Suriye’de bulundu
Şanlıurfa'da kanalda kaybolan sürücünün cansız bedeni Suriye'de bulundu
22:21
Beşiktaş 3 golle kupada 2’de 2 yaptı
Beşiktaş 3 golle kupada 2'de 2 yaptı
21:44
Beyaz Saray: İran, 800 idamı durdurdu
Beyaz Saray: İran, 800 idamı durdurdu
21:21
Silahı kafasına doğrultup defalarca tetiğe bastı, gerçek bambaşka çıktı
Silahı kafasına doğrultup defalarca tetiğe bastı, gerçek bambaşka çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 02:08:36. #7.11#
SON DAKİKA: Cevdet Yılmaz KKTC'de Temaslarda Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.