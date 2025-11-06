Cevizlibağ'da iş makinesi yandı - Son Dakika
Cevizlibağ'da iş makinesi yandı

Cevizlibağ\'da iş makinesi yandı
06.11.2025 09:15
Cevizlibağ\'da iş makinesi yandı
Cevizlibağ ilçesinde seyir halindeki bir iş makinesi bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Yangın nedeniyle E5'te uzun araç kuyrukları oluştu.

İstanbul'un Cevizlibağ ilçesinde E5'te seyir halinde olan iş makinesi bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Yangın nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu. Edinilen bilgiye göre Cevizlibağ E5'te sabah saatlerinde seyir halinde olan bir iş makinesi bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

İstanbul E5'te iş makinesi yandı, trafikte yoğunluk oluştu

TRAFİKTE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Araç alevlere teslim olurken, trafikte de uzun araç kuyruğu oluştu. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

