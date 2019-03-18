Son Dakika Haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Aa Editör Masası'na Konuk Olacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Aa Editör Masası'na Konuk Olacak

55 dakika önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Aa Editör Masası'na Konuk Olacak, System.String[]
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

Kurum, yarın saat 10.00'da başlayacak AA Editör Masası toplantısında, gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak ve değerlendirmelerde bulunacak.

Bakan Kurum'un açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter hesabından da (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 05:18 Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Murat Kurum, Güncel
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