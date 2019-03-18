Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Aa Editör Masası'na Konuk Olacak
55 dakika önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
, Anadolu Ajansı
(AA) Editör Masası'na konuk olacak.
Kurum, yarın saat 10.00'da başlayacak AA Editör Masası toplantısında, gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak ve değerlendirmelerde bulunacak.
Bakan Kurum'un açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter
hesabından da (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 05:18 Kaynak: AA
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