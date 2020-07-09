Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan Dipsiz Göl paylaşımı Açıklaması - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan Dipsiz Göl paylaşımı Açıklaması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gümüşhane'deki Dipsiz Göl'ün yürütülen rehabilitasyon çalışmaları sonucunda tekrar hayat bulduğunu bildirdi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gümüşhane'deki Dipsiz Göl'ün yürütülen rehabilitasyon çalışmaları sonucunda tekrar hayat bulduğunu bildirdi.
Bakan Kurum, Twitter hesabından, Dipsiz Göl'e ilişkin bugün çekilen bir videoyu paylaştı.
Bilim insanları ve uzman ekiplerle gölde yaptıkları rehabilitasyon çalışmaları sonucunda Dipsiz Göl'ün tekrar yeşilin içinde hayat bulduğunu belirten Kurum, "Dipsiz Göl ve cennet vatanımızın tüm tabiat varlıkları korumamız altında." ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 21:21 Kaynak: AA
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