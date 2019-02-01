Son Dakika Haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Burdur'da

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Burdur'da

2 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Burdur'daBURDUR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum bir dizi inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere Burdur'a geldi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Burdur'da

BURDUR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum bir dizi inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere Burdur'a geldi.
Havayolu ile Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'na gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Burdur Valiliği'ni ziyaret etti.
Bakan Murat Kurum'u Burdur Valiliği önünde Vali Hasan Şıldak, AK Parti Burdur Milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur ile protokol mensupları karşıladı.
Burdur Valiliği Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Kurum daha sonra makama geçerek bir süre Burdur ile ilgili bilgi aldı.
Bakan Kurum daha sonra Valilik Toplantı Salonu'ndaki İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:06 Kaynak: İHA

Isparta, Murat Kurum, Burdur, Genel
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