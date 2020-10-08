Son dakika haber | (İSTANBUL)Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Ülkemizde dönüştürmemiz gereken 1.5 milyon... - Son Dakika

Son dakika haber | (İSTANBUL)Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Ülkemizde dönüştürmemiz gereken 1.5 milyon...

08.10.2020 14:50

Gelen son dakika haberlerine göre (İSTANBUL)Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Ülkemizde dönüştürmemiz gereken 1.5 milyon konutumuz var" "İstanbul'da dönüştürmemiz gereken 300 bin konut yer alıyor" -"İstanbul'da 72 bin binayı riskli yapı statüsüne aldık, yeniliyoruz" -"62 bininin, yani 306 bin konut ve iş yerinin...

(İSTANBUL)Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Ülkemizde dönüştürmemiz gereken 1.5 milyon konutumuz var"

"İstanbul'da dönüştürmemiz gereken 300 bin konut yer alıyor"

-"İstanbul'da 72 bin binayı riskli yapı statüsüne aldık, yeniliyoruz"

-"62 bininin, yani 306 bin konut ve iş yerinin yıkımını gerçekleştirdik"

İSTANBUL - Esenler 15 Temmuz Mahallesi 3. Kısım Temel Atma Töreni'nde konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Ülkemizde acil dönüştürmemiz gereken 1.5 milyon konutumuz var. Bu konutların 300 bini ise, İstanbul'da yer alıyor" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Esenler 15 Temmuz Mahallesindeki bin 617 konutun temel atma törenine katıldı. Esenler 15 Temmuz Mahallesi 3. Kısımdaki temel atma törenine Bakan Kurumu'un yanı sıra Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, TOKİ Başkanı Ömer Bulut ve davetliler katıldı. Açılış konuşmasını Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu yaptı. Daha sonra TOKİ Başkanı Ömer Bulut kürsüye çıkarak bir konuşma yaptı. Törende konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde son 18 yılda içinde tarihi projelerin yer aldığı toplam 250 milyara yakın yatırım yapıldığını belirterek, 100 milyar lira tutarında çevre ve şehircilik yatırımı gerçekleştirildiğini söyledi. Kurum, "Bir taraftan dar gelirli vatandaşlarımız için 21 bin 562 sosyal konutumuzu yükseltirken bir yandan İstanbul'a 34 millet bahçesi yaparken, diğer yandan gürültü problemini çözmek için ses ve gürültü bariyerleri yapıyoruz" dedi.

"Riskli 1.5 milyon konutun 300 bini İstanbul'da"

Ülkemizdeki riskli bölge listesinin, en başında, İstanbul gelmektedir. Bu anlamda İstanbul'u yerinde, gönüllü ve hızlı bir şekilde mahalle mahalle, sokak sokak depreme hazırlıyoruz. İstanbul'un bir ucunda Kartal'da bir bina kendiliğinden yıkılırken, Kağıthane'de istinat duvarı çöküyor. Yani artık İstanbul'da deprem olmadan da canlarımızı yitiriyoruz. Üniversitelerimiz, bilim insanlarımız ve Bakanlığımızın çalışmalarıyla şuan ülkemizde acil dönüştürmemiz gereken 1.5 milyon konutumuz olduğunu ortaya koymuştur. Bu konutların 300 bini ise İstanbul'da yer alıyor" ifadelerini kullandı.

İstanbul'daki riskli binalara yönelik açıklamalarına devam eden Bakan Kurum, "İstanbul'da 72 bin binayı riskli yapı statüsüne aldık, yeniliyoruz. 62 bininin, yani 306 bin konut ve iş yerinin yıkımını gerçekleştirdik. Yine İstanbul'da olası bir deprem anında hemen yıkılabilecek yapıların olduğu 65 riskli alanımız var. Bu riskli alanlarda da 36 bin binamız var. İstanbul'un hemen hemen her yerinde dönüşüm yaptığımız bölgelere yakın, yeni yerleşim alanı olarak kullanılmaya elverişli 35 bin hektar büyüklüğünde 39 rezerv alanımız var. Bu alanlarda da yeni konutlarımız yükseliyor" dedi.

Avrupa Yakasında başlatılan dönüşümün aynısını Anadolu Yakasında başlatacakların aktaran Bakan Kurum, "Büyük İstanbul Dönüşümü kapsamında Esenler'de, projemizin ilk bölümü olan Güney Rezerv Yapı Alanımızda inşaat çalışmalarımız devam ediyor. Bu projemizde 10 bin rezerv konut yapıyoruz. Birçok konutumuzun inşaatını tamamlama aşamasına geldik. Bu alanda inşa ettiğimiz toplam 2 bin 30 konutun, bin 72'sini yılsonuna, 958'ini ise 2021 yılının ilk yarısında tamamlayacağız. Bugün bunun yatırım bedeli 402 milyon lira olan yeni bin 617 konutumuzun temelini atıyoruz. Buradan İstanbullulara bir müjdeyi de vermek istiyorum. İstanbul Avrupa yakasında yapmış olduğumuz 60 bin konutluk bu büyük dönüşüm projesinin bir benzerini de Anadolu yakasında gerçekleştireceğiz. İstanbul'da 300 bin konutumuzun dönüşümünü 5 yıl içinde tamamlayacağız. 60 bin konutluk dünyaya örnek bu dev projeyi mümkün olan en kısa sürede tamamlayacağız" diye belirtti.

Konuşmasının ardından konutların temeli atıldı.

Son dakika haber | (İSTANBUL)Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Ülkemizde dönüştürmemiz gereken 1.5 milyon...
Son dakika haber | (İSTANBUL)Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Ülkemizde dönüştürmemiz gereken 1.5 milyon...
Son dakika haber | (İSTANBUL)Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Ülkemizde dönüştürmemiz gereken 1.5 milyon...
Son dakika haber | (İSTANBUL)Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Ülkemizde dönüştürmemiz gereken 1.5 milyon...
Son dakika haber | (İSTANBUL)Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Ülkemizde dönüştürmemiz gereken 1.5 milyon...
Son dakika haber | (İSTANBUL)Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Ülkemizde dönüştürmemiz gereken 1.5 milyon...
Son dakika haber | (İSTANBUL)Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Ülkemizde dönüştürmemiz gereken 1.5 milyon...
Son dakika haber | (İSTANBUL)Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Ülkemizde dönüştürmemiz gereken 1.5 milyon...
Son dakika haber | (İSTANBUL)Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Ülkemizde dönüştürmemiz gereken 1.5 milyon...
Son dakika haber | (İSTANBUL)Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Ülkemizde dönüştürmemiz gereken 1.5 milyon...
Son dakika haber | (İSTANBUL)Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Ülkemizde dönüştürmemiz gereken 1.5 milyon...
Son dakika haber | (İSTANBUL)Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Ülkemizde dönüştürmemiz gereken 1.5 milyon...

Murat Kurum, 15 Temmuz, İstanbul, Esenler, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | (İSTANBUL)Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: 'Ülkemizde dönüştürmemiz gereken 1.5 milyon... - Son Dakika


Son Dakika

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