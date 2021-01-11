Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Nallıhan Belediyesine çöp toplama kamyonu hibe etti - Son Dakika

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belediyeye çöp toplama kamyonu hibe edildi.

Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, temizlik aracının teslim alınması töreninde yaptığı konuşmada, ilçenin daha temiz olması için ellerinden gelen çabayı ortaya koyduklarını söyledi.

Bakanlığın hibe ettiği aracın ilçeye hayırlı olmasını dileyen Öntaş, "Çöp toplama aracımızın belediyemize kazandırılmasında büyük katkısı olan başta Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a, AK Parti Ankara Milletvekili Sayın Nevzat Ceylan'a ve bölge milletvekillerimize Nallıhan halkımız adına çok teşekkür ediyorum." dedi.