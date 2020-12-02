Çevreye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Çevre Ajansının kurulmasıyla dışarıdan gelecek atıkların tamamen ortadan kaldırılmasının hedeflendiğini söyledi.

Balta, Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Komisyon Başkanı Balta, Türkiye Çevre Ajansının, çevre kirliliğini önlemek ve yeşil alanların korunmasına, iyileştirilmesine ve geliştirilmesine katkı sağlamak, ulusal ölçekte depozito yönetim sistemi kurulmasına, işletilmesine, izlenmesine ve denetimine yönelik faaliyetlerde bulunmak üzere kurulmasını amaçladıklarını belirterek, çevre etiket sisteminin oluşturulması, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hariç çevre etiketi adı altında herhangi bir faaliyetin yürütülmemesinin amaçlandığını ifade etti.

Poşetlerin ücretli hale gelmesiyle Türkiye'de poşet kullanımının yüzde 80 azaldığını kaydeden Balta, hedeflerine ulaşmak için Depozito Yönetim Sistemi ile birlikte, plastikleri atıktan çıkarıp ekonomiye kazandırmak ve çevre kirliliğini azaltmak için Türkiye Çevre Ajansını kuracaklarını dile getirdi.

"Plastik ve ambalaj atıklarının çevresel kirliliğin oluşmasını engelleyeceğiz, diğer taraftan da ekonomiye kazandırıp çevresel sorunları çözmüş olacağız" diyen Balta, yerel yönetimlere de bir kolaylık sağlanacağının altını çizdi.

Türkiye Çevre Ajansının yönetim kurulu üyelerinin konusunda uzman 4 yıllık fakülte mezunu kişilerden oluşacağını bildiren Balta, "Hem Sayıştay hem TBMM denetimine açık olacak." dedi.

Çevre Ajansı Başkanının çift maaş alıp almayacağı yönündeki bir soruyu Balta, "Şu anda bir önerge var, düzeltiliyor. Tek maaş olacak. Çift görevi olan insanlar tek maaş alacak." diye yanıtladı.

Atık ithalatına ilişkin daha önce tahsis edilen kotaların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yüzde 50'ye düşürüldüğünü aktaran Balta, "İnşallah Çevre Ajansının kurulmasıyla, Depozito Yönetim Sistemi'nin kurulmasıyla hedefimiz, dışarıdan gelecek atıkların tamamen ortadan kaldırılmasıdır." şeklinde konuştu.

Türkiye'de artık çöplerin düzenli depolama sahalarında depolandığını ve elektrik üretilerek ekonomiye kazandırıldığını anlatan Balta, atık suların arıtılarak doğaya bırakıldığını kaydetti.

Daha sonra, Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümü üzerindeki görüşmelere geçildi.