Ceyhan Belediye Başkanı CHP'li Kadir Aydar'ın mazbatası iptal edildi (2) - Son Dakika

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Ceyhan Belediye Başkanı CHP'li Kadir Aydar'ın mazbatası iptal edildi (2)
6 saat önce
AYDAR'DAN AÇIKLAMAYSK tarafından mazbatası iptal edilen Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar açıklama yaptı.
AYDAR'DAN AÇIKLAMA
YSK tarafından mazbatası iptal edilen Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar açıklama yaptı. Ceyhan Adliye Binasına gelen Aydar çıkışta yaptığı basın açıklamasında, "Hukuksuz bir kararla mazbatam iptal edildi. Başım dik, alnım ak. Ben bu kararı vatandaşların vicdanına bırakıyorum. Bizim makamımızın bir önemi yok. Millet İttifakı'nın 19 meclis üyesi ile ekibimle yine yolumuza devam edeceğiz. Beni Ceyhan halkı seçti. Mazbata onların olsun. Söz verdiğimiz ne varsa partili, partisiz gözetmeden yapmaya devam edeceğiz" dedi.Aydar'a, CHP Adana Milletvekilleri Ayhan Barut, Orhan Sümer, Burhanettin Bulut ve Müzeyyen Şevkin'de eşlik etti.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 07:18 Kaynak: DHA
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