Yüzlerce kişi sabaha kadar dualar edip zikir çekti, sönmeyen ateş söndü
07.11.2025 13:54
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yüzlerce vatandaş, kendi kendine yanan ev için seferber oldu. Gece boyunca saatlerce nöbet tutan vatandaşlar, dualar edip namaz kıldı, zikir çekti. Vatandaşların dua ve namazının ardından evdeki yangınların durduğu belirtildi.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı kırsal Maden Mahallesi'ndeki 8 kişilik bir ailenin evinde, yaklaşık bir haftadır nedeni henüz belirlenemeyen yangınlar çıkıyordu.

Ceylanpınar'da Yangın Korkusu: Vatandaşlar Seferber Oldu

NEREYE GİTSELER ORASI YANDI

Gün içerisinde defalarca evindeki eşyaları tutuşan aile, evlerini boşaltmak zorunda kaldı. Dışarı çıkarttıkları eşyaları da kendi kendine tutuşan ailenin gece yatmak için sığındığı komşularında da yangınlar başladı.

Ceylanpınar'da Yangın Korkusu: Vatandaşlar Seferber Oldu

YÜZLERCE KİŞİ SABAHA KADAR DUA EDİP ZİKİR ÇEKTİ

Dışarıda yatmak zorunda kalan ai le için yüzlerce kişi seferber oldu. Bölgenin tanınmış insanlarından biri olan Seyit Cuma El Tufehi'nin çağrısı üzerine evin önünde toplanan kalabalık, saatlerce dua edip namaz kıldı. Dua ve namazların ardından evdeki eşyaların bir daha tutuşmadığı belirtildi.

Ceylanpınar'da Yangın Korkusu: Vatandaşlar Seferber Oldu

"ATEŞİMİZ SÖNDÜ"

Kalabalığın dua ve namazının ardından evde bir daha yangın çıkmadığını söyleyen Mehmet Mol, "Allah'a şükür ateşimiz söndü. Hocalarımız Viranşehir'den geldi, dua ettiler, zikir yaptılar. Şu anda herhangi bir sıkıntımız yok. Ateşimiz söndü" diye konuştu.

Ceylanpınar'da Yangın Korkusu: Vatandaşlar Seferber Oldu
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ceylanpınar, Şanlıurfa, Şanlıurfa, Maden, Yerel, Son Dakika

