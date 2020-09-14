Ceylanpınar'daki ölümlü kavgayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği eski ve yeni belediye başkanlarının yakınlarının arasında çıkan kavgayla ilgili daha önce serbest bırakılan 4 kişi yeniden gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, 29 Temmuz'da Ceylanpınar ilçesinde yaşandı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla 18 yaş altındayken ruhsatsız silah bulundurmaktan 1 yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldığı gerekçesiyle Aralık 2019'da görevden alınan eski Belediye Başkanı Abdullah Aksak'ın yakınları ile meclis üyelerinin seçimiyle yerine geçen Belediye Başkanı Feyyaz Soylu'nun yakınları, belediye hizmet binasında ve sonrasında sokakta kavga etti. Kavgada başına aldığı sopa darbeleriyle yaralanan eski Belediye Başkanı Abdullah Aksak'ın amcasının oğlu Enver Aksak yaralandı. Şanlıurfa merkezdeki özel bir hastanenin yoğun bakımında tedavi gören Aksak, 22 Ağustos'ta hayatını kaybetti. Aksak'ın ölümüyle sonuçlanan kavgaya karışanların belirlenmesi için çalışma yapan polis ekipleri, İsmail E., Abit A., İsmaşl K. ve Halil T.'yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen zanlılar serbest bırakıldı. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtları ile olay anında çekilen cep telefonu kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, zanlıları yeniden gözaltına aldı. Zanlıların Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldükleri öğrenildi. - ŞANLIURFA