Cezaevi personelinden AK Parti'ye teşekkür - Son Dakika

Cezaevi personelinden AK Parti'ye teşekkür

Adıyaman E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli personel AK Parti'ye teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

Cezaevi personelinden AK Parti'ye teşekkür, System.String[]

Adıyaman E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli personel AK Parti'ye teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

Elazığ Sivrice merkezli depremde Adıyaman E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hasar meydana gelmişti. Cezaevinde bulunan tutuklu, hükümlüler başka illere nakledilirken, infaz koruma memurları mağduriyet yaşamıştı.

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış konu ile bizzat muhatap olarak çözüm için AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Milletvekili Ahmet Aydın'a gerekli bilgileri aktardı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e konuyu ileterek sorunun çözüme kavuşturdu. Cezaevi personeli ise bu süreçteki çabalarından ötürü AK Parti Merkez İlçe Başkanı Alkayış'ı ziyaret ederek teşekkür etti.

Başkan Alkayış, yaptığı açıklamada Milletvekili Aydın ve Adalet Bakanı Gül'e sürece olan katkılarından dolayı teşekkür ederek sorunların çözümü için burada olduklarını aktardı.

Alkayış, "Bugün ceza infaz korumada görevli arkadaşlar memur arkadaşlar bizleri ziyaret etti. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Onların sıkıntısı bizim sıkıntımızdır. Cezaevinin Elazığ depreminden etkilenmesinden dolayı hizmeti durduruldu. Adıyaman'da tutuklu ve hükümlü hemşerilerimiz başka illere sevk edildi. Yaklaşık 7 aydır da cezaevi personeli, doğrusu Adıyaman'da tutmak için ciddi bir uğraş verildi. Ben bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Şunun için hem uygun noktasında hem memlekete sahip çıkma noktasında gerçekten çok güzel bir birliktelik sergiledik. Taleplerimizi çok nezih olarak aldık, yetkililere bildirdik. Yetkililer de bunları takip edip belli bir aşamaya getirdiler. Bu süreçte AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu başkanımız Ahmet Aydın ciddi olarak rol aldı. Talepleri bizler üzerinden takip etti, olgunlaştırdı ve Adalet Bakanımıza iletti. Cezaevinde görev yapan 269 tane kardeşimiz, arkadaşımız var. Çalışanlar Adıyaman'da kalmak istiyor.

Uzun uğraşlar sonucu Ahmet Bey'in gerçekten ciddi çabalarıyla şunu özellikle garanti altına aldı. Ceza İnfaz Kurumu personeli Adıyaman cezaevi inşaatı bittiği anda hizmete başladığı anda bu yine bu arkadaşlarımız burada hizmet edecekler. İkincisi de elbette ki cezaevi kapatıldı için yani devletimizin bir geleneği var ve arkadaşlarımız devlet memuru dolayısıyla hizmet alanlarına gitmeleri gerekiyor. Onları da o kadar bir itirazı da yok. Ancak şöyle yapmak istedik bir arkadaşlarımız, çalışma arkadaşlarımız bu mücbir sebepten dolayı sebepten dolayı başka ile gidecekler. Ama mutlaka hizmete açıldığında aynı şekilde yeni yapılan Adıyaman cezaevinde hizmet etmeleri gerekiyor. Bunun garantisini sağladık.

Adalet Bakanımıza da buradan teşekkür ediyoruz, gerçekten kendi personele sahip çıktı ve mağdur etmedi. Bu noktada yani aşağı yukarı gidiş geliş mesafesinde olabilecek hizmetini yapar yapmaz kendi çoluk çocuğuna kavuşabilecek bir mesafede olması gerekiyor. Şanlıurfa İli uygun görüldü ve Şanlıurfa'da arkadaşların hizmet edecekler. Tabi arkadaşlarımızın öncelikle aile düzenlerinin bozulmaması bu geçici durumda aileleri ile mümkün olduğu kadar aile birlikteliği, sıhhatini, saadetin, bozulmaması için gayret gösteriyoruz. Mazereti olan arkadaşlarımız var, zaten polis ve asker eşleri hassaten muhafaza edilmek zorunda. Fakat bu pandemi sürecinden dolayı şu anda deyim yerinde ise birçok ciddi bir milli mücadele veren sağlık personeli var. Ahmet Bey, Bakanımızdan bunu da talep etti. Eşi sağlık personeli olan arkadaşlarımız da Adıyaman'dan kalmaya devam edecekler. Bakanımızın tensipleri ile bayan çalışanlarda Adıyaman'da kalacaklar" dedi.

Ceza İnfaz Memurları adına söz alan Niyazi Avcı, sürecin başından bu yana taleplerimizi dinleyen ve çözümü için büyük çaba sarf eden Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e, AK Parti Milletvekili Ahmet Aydın'a ve Başkan Mustafa Alkayış'a teşekkür etti. - ADIYAMAN

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Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 09:13 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cezaevi personelinden AK Parti'ye teşekkür - Son Dakika


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