Cezayir bağımsızlığının 60. yılına görkemli kutlamalarla girecek

Cezayir, Fransız sömürgesinden kurtuluşunun 60'ıncı yıl dönümü için görkemli kutlama törenleri düzenleyecek.

Cezayir'in Fransa'dan 5 Temmuz 1962'de kazandığı bağımsızlığının 60. yıl dönümü kutlamalarının ana adresi başkent Cezayir'deki Tahrir Caddesi olacak.

Dün sabah itibarıyla trafiğe kapatılan Tahrir Caddesi, 5 Temmuz'da askeri yürüyüşlere, hava ve kara savaş araçlarının geçitlerine sahne olacak.

Dünyadaki en büyük üçüncü cami Cezayir Camisi'nin de bulunduğu Tahrir Caddesi'nde yapılacak kutlamalar devlet televizyonundan canlı yayınlanacak.

Cezayir Mücahitler (Savaş Gazileri) Bakanı İyd Rebika yakın zamanda başkent Cezayir'de düzenlenen bir konferansta yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un talimatları kapsamında tüm sektörlerin, kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla bağımsızlığın yıl dönümü kutlamaları için önemli etkinlikler ve seçkin faaliyetlerin hazırlandığını belirtmişti.

Rebika, "Bu kutlamalar, hafızamızın onuruna, şehitlerimizin ruhuna ve gazilerimizin fedakarlıkları ve 60 yıllık bağımsızlığımızın kazanımlarına şükran için düzenlenecektir." demişti.

Cezayir basınına göre, bu yılki kutlamalar özellikle Afrika'dan çok sayıda liderin katılımıyla gerçekleşecek.

Öte yandan Filistin resmi ajansı WAFA, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın da Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'un daveti üzerine bağımsızlık kutlamalarına katılacağını duyurmuştu.

Fransa'nın Cezayir işgali

Fransa'nın Cezayir'deki sömürgesi 5 Temmuz 1962'de, 132 yıl süren bir işgalin ardından son buldu.

Cezayir makamlarına göre, Fransız sömürgesi ülkenin servetini yağmalaması ve ulusal kimliğini yok etme girişimlerinin yanı sıra arkasında 5 milyondan fazla şehit bıraktı.

Fransız sömürgeciliğinin Cezayir'deki suç dosyası, iki ülke arasındaki ilişkileri on yıllardır etkileyen en önemli konuların başında geliyor.

Cezayir, ilişkilerin tamamen normalleşmesini bu sorunun çözümüne bağlarken, Fransa sorunu görmezden gelmeye devam ediyor.