Cezayir'de 19. Akdeniz Oyunları için gelen Fas heyetine "sıcak" karşılama

Cezayir'de Oran kentinde düzenlenecek 19. Akdeniz Oyunları'na katılmak üzere ülkeye gelen Fas heyeti, iki ülke arasındaki anlaşmazlığa rağmen sıcak bir şekilde karşılandı.

Fas spor heyeti, 25 Haziran-5 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek 19. Akdeniz Oyunları'na katılmak üzere Cezayir'in batısındaki Oran Havalimanı'na ulaştı.

İki ülke arasındaki siyasi görüş ayrılıkları nedeniyle Eylül 2021'den itibaren Cezayir hava sahasının Fas uçaklarına kapatılması nedeniyle heyet, Tunus üzerinden ulaşım sağlamak durumunda kaldı.

Akdeniz Oyunları Düzenleme Komitesi, havaalanında Fas heyetine özel bir karşılama düzenledi.

Cezayir'deki El-Bilad ve En-Nehar gibi özel kanallar, "özel" olarak nitelendirilen Fas heyetinin karşılanmasının görüntülerini yayınladı.

Fas heyeti de gazetecilere yaptıkları açıklamalarda "beklemedikleri kadar sıcak bir şekilde karşılandıklarını" belirtti.

Cezayir ile Fas arasında kökleri geçmişe uzanan anlaşmazlık

Batı Sahra sorunu, Fas ile Cezayir arasındaki ilişkilerde geçmişten bu yana gerginliğe neden oluyor.

Fas, Cezayir'i Batı Sahra bölgesindeki ayrılıkçı Polisario Cephesi'ni desteklemekle suçluyor. Cezayir'in de komşusu Fas'ın Batı Sahra'daki adımlarını desteklemediği biliniyor.

Marakeş kentinde düzenlenen bir terör saldırısının arkasında Cezayirlilerin olduğunu iddia eden Rabat yönetimi, Ağustos 1994'te Cezayir vatandaşlarından vize talep etmeye başladı.

Cezayir de Fas'ın bu adımına karşılık Eylül 1994'te iki ülke arasındaki sınır kapılarını kapattı.