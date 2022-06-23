Cezayir'de 19. Akdeniz Oyunları için gelen Fas heyetine "sıcak" karşılama - Son Dakika
Üye Girişi

Cezayir'de 19. Akdeniz Oyunları için gelen Fas heyetine "sıcak" karşılama

23.06.2022 14:46
Cezayir'de 19. Akdeniz Oyunları için gelen Fas heyetine "sıcak" karşılama

Cezayir'de Oran kentinde düzenlenecek 19. Akdeniz Oyunları'na katılmak üzere ülkeye gelen Fas heyeti, iki ülke arasındaki anlaşmazlığa rağmen sıcak bir şekilde karşılandı.

Cezayir'de Oran kentinde düzenlenecek 19. Akdeniz Oyunları'na katılmak üzere ülkeye gelen Fas heyeti, iki ülke arasındaki anlaşmazlığa rağmen sıcak bir şekilde karşılandı.

Fas spor heyeti, 25 Haziran-5 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek 19. Akdeniz Oyunları'na katılmak üzere Cezayir'in batısındaki Oran Havalimanı'na ulaştı.

İki ülke arasındaki siyasi görüş ayrılıkları nedeniyle Eylül 2021'den itibaren Cezayir hava sahasının Fas uçaklarına kapatılması nedeniyle heyet, Tunus üzerinden ulaşım sağlamak durumunda kaldı.

Akdeniz Oyunları Düzenleme Komitesi, havaalanında Fas heyetine özel bir karşılama düzenledi.

Cezayir'deki El-Bilad ve En-Nehar gibi özel kanallar, "özel" olarak nitelendirilen Fas heyetinin karşılanmasının görüntülerini yayınladı.

Fas heyeti de gazetecilere yaptıkları açıklamalarda "beklemedikleri kadar sıcak bir şekilde karşılandıklarını" belirtti.

Cezayir ile Fas arasında kökleri geçmişe uzanan anlaşmazlık

Batı Sahra sorunu, Fas ile Cezayir arasındaki ilişkilerde geçmişten bu yana gerginliğe neden oluyor.

Fas, Cezayir'i Batı Sahra bölgesindeki ayrılıkçı Polisario Cephesi'ni desteklemekle suçluyor. Cezayir'in de komşusu Fas'ın Batı Sahra'daki adımlarını desteklemediği biliniyor.

Marakeş kentinde düzenlenen bir terör saldırısının arkasında Cezayirlilerin olduğunu iddia eden Rabat yönetimi, Ağustos 1994'te Cezayir vatandaşlarından vize talep etmeye başladı.

Cezayir de Fas'ın bu adımına karşılık Eylül 1994'te iki ülke arasındaki sınır kapılarını kapattı.

YORUMLAR
500
Hentbol milli takımlarının Akdeniz Oyunları'ndaki maç programı belli oldu Hentbol milli takımlarının Akdeniz Oyunları'ndaki maç programı belli oldu Gizem Özer Cezayir yolcusu Gizem Özer Cezayir yolcusu
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Akdeniz Oyunları, Cezayir, Fas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cezayir'de 19. Akdeniz Oyunları için gelen Fas heyetine 'sıcak' karşılama - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:26 Kılıçdaroğlu'nun "Erdoğan maaşına zam istedi" sözlerine AK Parti'den yanıt geldi: 3 bin milletvekilinin mağduriyeti nedeniyle artışa onay verildi
15:18 Almanya Futbol Federasyonu'ndan çok konuşulacak karar: Transseksüel futbolcular tercihlerine göre kadın veya erkek takımlarında oynayabilecek
15:09 Takım değiştiren Ümit Karan'ın yeni adresi belli oldu
15:00 30 yıl boyunca adada yaşayan adam, şehir hayatına uyum sağlayamayarak adaya geri döndü! 86 yaşındaki adamın ilk işi kıyafetlerini çıkarmak oldu...
14:45 Jahrein'in Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefatına ilişkin attığı tweet gündem oldu: Azrail'e iki tokat atıp yollayamamış mı?
14:28 Brad Pitt, Fransa'da bulunan 60 milyon dolar değerindeki şatosunda bir yıl boyunca hazine aradığını itiraf etti
14:21 FIFA haziran ayı dünya sıralamasını açıklandı! A Milli Takım bir basamak yükselerek 42. sırada yer aldı
14:15 Adalet Bakanı Bozdağ, Pınar Gültekin'in katiline yapılan tahrik indirimi hakkında konuştu: Benim de vicdanım sızladı
14:05 Merkez Bankası, haziran ayında da faizi yüzde 14'te sabit bıraktı!
13:52 Erdoğan-Selman görüşmesinin detayları ortaya çıktı: Örtülü ambargo kaldırılıyor, iki ülke arasında swap anlaşması yolda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2022 15:42:27. #1.12#
SON DAKİKA: Cezayir'de 19. Akdeniz Oyunları için gelen Fas heyetine "sıcak" karşılama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement