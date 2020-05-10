Cezayir'den gelen Türk vatandaşları karanfille karşılandı - Son Dakika

Cezayir'den gelen Türk vatandaşları karanfille karşılandı

ADIYAMAN - Korona virüsü dolayısıyla Cezayir'den Adıyaman'a gelen Türk vatandaşları, karanfillerle karşılandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredili Yurtlar Kurumu yurtlarına Cezayir'den gelen 101 kişi yerleştiriliyor. Uçak ile Adıyaman Havalimanına getirilen ve buradan da otobüslerle alınıp karayoluyla Adıyaman Safvan bin Muattal Kız Yurduna getirilen 101 Türk vatandaşın içerisinde yaklaşık 10 ailede yer alıyor.

Yurda getirilen 101 Türk vatandaşı içerisinde bulunan kadınlara, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, tarafından 10 Mayıs Anneler Günü dolayısıyla karanfiller verilerek Anneler Günü kutlandı. Karanfillerle karşılanan kadınlar, oldukça mutlu olduklarını söyledi. Yurda yerleştirilen 101 kişi 14 günlük karantina süresi sonrası memleketlerine gönderilecek.