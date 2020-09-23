Cezayir ile İtalya arasında deniz yetki alanlarının belirlenmesine ilişkin görüşmeler başladı - Son Dakika

Cezayir ve İtalya'nın deniz yetki alanlarının belirlenmesine ilişkin müzakereleri yürütecek ortak komisyon ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Cezayir resmi haber ajansı ANS'nin haberine göre, İtalya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mariano Di Stefano'nun Cezayir'i ziyareti sırasında iki ülke arasında deniz yetki alanlarının belirlenmesini müzakere etmesi için kurulan ortak komisyonun ilk toplantısına katıldı.

Haberde, iki ülke arasında deniz yetki alanlarının görüşmek için komisyonun çalışmalarına devam edeceği aktarıldı.

Toplantıya ev sahibi ülkeyi temsilen katılan Cezayir Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Şekib Raşid'in, iki ülke arasındaki "mükemmel siyasi ve ekonomik ilişkilerin" uzantısı şeklinde, deniz yetki alanlarını belirlemek için komisyonun çalışacağını ifade ettiği haberde paylaşıldı.

Öte yandan, deniz yetki alanlarının belirlenmesinin önemli bir aşama olduğunu belirten Di Stefano, habere göre, "münhasır ekonomik bölgelerin ancak komşu ülkeler arasındaki istişareler sonucu belirlenebileceğini" aktardı.

Aynı şekilde, İtalyan Dışişleri Bakanlığı açıklamasına göre, Di Stefano, "Bu konularda ortak çözüme, dost halklar ve hükümetler arasındaki diplomasi ve siyasi anlayışla hızla ulaşmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum, iki ülke arasındaki deniz yetki alanlarına ilişkin problem bulunduğunu savunanların "siyasi ve şahsi emeller taşıyan İtalya içindeki sağ partiler olduğunu" belirtmişti.