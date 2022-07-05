Cezayir'in bağımsızlığının 60. yıl dönümü Ankara'da kutlandı - Son Dakika
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Cezayir'in bağımsızlığının 60. yıl dönümü Ankara'da kutlandı

05.07.2022 22:49
Cezayir'in bağımsızlığının 60. yıl dönümü Ankara'da kutlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cezayir'in Türkiye'nin Afrika Kıtası'ndaki en önemli ticaret ortaklarından biri olduğunu ve iki ülke arasındaki ticaret hacmi için belirlenen 10 milyar dolar hedefine ulaşmak için çalışmaları artırarak sürdürdüklerini belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cezayir'in Türkiye'nin Afrika Kıtası'ndaki en önemli ticaret ortaklarından biri olduğunu ve iki ülke arasındaki ticaret hacmi için belirlenen 10 milyar dolar hedefine ulaşmak için çalışmaları artırarak sürdürdüklerini belirtti.

Cezayir'in Fransa'dan bağımsızlığını kazanmasının 60. yıl dönümü Ankara'da bir otelde düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Cezayir'in Ankara Büyükelçisi Sofiane Mimouni'nin ev sahipliğindeki resepsiyona, Karaismailoğlu'nun yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada, bağımsızlığın değerini iyi bilen ve bağımsızlık için zorlu mücadele veren Cezayir halkları için bağımsızlık yıl dönümünün ayrı bir önemi olduğunu söyleyerek, Cezayir'in bağımsızlığı için hayatlarını kaybedenleri rahmetle andı.

Türkiye ile Cezayir arasında bu yıl ilişkilerin tesisinin 60. yıl dönümü olduğunu dile getiren Karaismailoğlu, bölgesinde iki önemli aktör olan Türkiye ile Cezayir'in 5 asırlık ortak tarih, kültür ve değerlerin birbirine bağladığı dost ve kardeş ülke olduklarını kaydetti.

Türkiye ile Cezayir arasındaki ilişkilerin mükemmel olduğunu ve bundan büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Karaismailoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanlarımızın (Recep Tayyip Erdoğan-Abdulmecid Tebbun) liderliğinde bu ilişkiler her geçen gün daha da gelişip güçlenmektedir. Sayın Cumhurbaşkanı Tebbun'un ülkemize gerçekleştirdiği son ziyaret ilişkilerimizde yeni sayfa açmıştır." dedi.

"Cezayir, Afrika Kıtası'ndaki en önemli ticaret ortaklarımızdan biridir"

Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Tebbun'un mayıs ayında Ankara'ya yaptığı ziyaret sırasında imzalanan anlaşmaların iki ülke arasındaki iş birliğine yeni bir ivme kazandırdığına işaret etti.

Türkiye ile Cezayir arasındaki ticari ilişkileri değerlendiren Karaismailoğlu, "Cezayir, Afrika Kıtası'ndaki en önemli ticaret ortaklarımızdan biridir. 2021'de 4,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşen ikili ticaret hacmimizin Sayın Cumhurbaşkanlarının belirlediği 10 milyar dolar hedefine ulaşması için çalışmalarımızı artırarak sürdürüyoruz. İki ülke arasındaki iş birliğinin gelişmesi, bölgenin istikrar, refah ve huzuruna da katkıda bulunmaktadır. İki ülkenin Afrika'nın farklı bölgelerinde çalışması için önemli potansiyeller mevcuttur." diye konuştu.

Büyükelçi Mimouni ise Cezayir halkının sömürgecilere karşı geldiğini ve özgürlük yolunda milyonlarca kurban verdiğini söyledi.

Türkiye ile Cezayir ilişkilerine de değinen Mimouni, iki ülke arasındaki ilişkilerde son dönemde yeni bir ivme görüldüğünü, stratejik bağların geliştirilmesi için yeni temeller atıldığını sözlerine ekledi.

YORUMLAR
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Xi, Cezayir'in Bağımsızlığının 60. Yıl Dönümünde Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'u Kutladı Xi, Cezayir'in Bağımsızlığının 60. Yıl Dönümünde Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'u Kutladı Cezayir, Fransa'dan ağır bedel ödeyerek kazandığı bağımsızlığının 60. yılını kutluyor Cezayir, Fransa'dan ağır bedel ödeyerek kazandığı bağımsızlığının 60. yılını kutluyor
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cezayir'in bağımsızlığının 60. yıl dönümü Ankara'da kutlandı - Son Dakika

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