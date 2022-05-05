DİYARBAKIR - "Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri Sergisi"ni bayramda 24 bin kişi gezdi - Son Dakika
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DİYARBAKIR - "Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri Sergisi"ni bayramda 24 bin kişi gezdi

05.05.2022 12:46

Diyarbakır'da Büyükşehir Belediyesince açılan, ünlü İslam alimi ve sibernetiğin kurucusu olarak kabul edilen El Cezeri'nin 13'üncü yüzyılda kaleme aldığı makine çizimlerinin çalışır makinelere dönüştürüldüğü "Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri Sergisi"ni Ramazan Bayramı'nda 24 bin kişi ziyaret etti.

Diyarbakır'da Büyükşehir Belediyesince açılan, ünlü İslam alimi ve sibernetiğin kurucu su olarak kabul edilen El Cezeri'nin 13'üncü yüzyılda kaleme aldığı makine çizimlerinin çalışır makinelere dönüştürüldüğü "Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri Sergisi"ni Ramazan Bayramı'nda 24 bin kişi ziyaret etti.

Sur ilçesindeki Keçi Burcu'nda 25 Mart'ta açılışı yapılan, El Cezeri'nin makinelerinin eş ölçekte, aynı malzeme ve teknikle üretildiği, İslam aliminin yol göstericiliğinden yola çıkılarak yapılmış "Filli Su Saati", "Yılan Mekanizması", "Çocuklu Otomatik Lavabo" ve "Kan Ölçme Otomatı" gibi 25 ürünün prototipinin yer aldığı sergi bayramda da büyük ilgi gördü.

Ramazan Bayramı'nı fırsat bilerek kenti ziyaret edenlere Büyükşehir Belediyesine bağlı rehberler tarafından sergiyle ilgili bilgiler verildi.

25 Mart'tan bu yana 350 bin kişi ziyaret etti

Açılışın yapıldığı günden bu yana sergiyi 350 bin kişi ziyaret ederken, sadece Ramazan Bayramı'nda ziyaretçi sayısı 24 bin olarak kayda geçti.

Erzurum'dan misafirlerini sergiye gezmeye getiren Evren Özilhan, Diyarbakır'da bu serginin açılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Bu tür etkinliklerin kente ziyaretçi ilgisini artırdığına işaret eden Özilhan, açılmasına katkı sunanlara teşekkür etti.

Arkadaşlarıyla sergiyi gezen Berfin Ersönmez de eserleri beğendiğini, en çok "Filli Su Saati"nin ilgisini çektiğini söyledi.

Bayram tatili için Gaziantep'ten ailesiyle kente gelen Abdullah Kaya ise gezi sırasında bu sergiyle karılaştıklarını, eserleri görme fırsatı bulduklarını belirtti.

Kaya, düzenlenmesinde emeği bulunanlara teşekkür ederek, görevlilerin yaptığı bilgilendirmeden de memnun kaldıklarını aktardı.

Ailesiyle Erzurum'dan gelen Yağmur Çelebi de bütün eserleri ilgiyle incelediğini belirtti.

"Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri Sergisi" 18 Mayıs'a kadar ziyarete açık olacak.

DİYARBAKIR - Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri Sergisi ni bayramda 24 bin kişi gezdi
DİYARBAKIR - Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri Sergisi ni bayramda 24 bin kişi gezdi
DİYARBAKIR - Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri Sergisi ni bayramda 24 bin kişi gezdi
DİYARBAKIR - Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri Sergisi ni bayramda 24 bin kişi gezdi
DİYARBAKIR - Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri Sergisi ni bayramda 24 bin kişi gezdi
DİYARBAKIR - Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri Sergisi ni bayramda 24 bin kişi gezdi
DİYARBAKIR - Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri Sergisi ni bayramda 24 bin kişi gezdi
DİYARBAKIR - Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri Sergisi ni bayramda 24 bin kişi gezdi
DİYARBAKIR - Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri Sergisi ni bayramda 24 bin kişi gezdi

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR - 'Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri Sergisi'ni bayramda 24 bin kişi gezdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: DİYARBAKIR - "Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri Sergisi"ni bayramda 24 bin kişi gezdi - Son Dakika
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