CGD gazetecinin çöpe sürülmesini kınadı - Son Dakika

Ceyhan Gazeteciler Cemiyeti (CGC), Ceyhan Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğü'nde görevli Gazeteci Besime Yardım'ın Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne sürülmesini kınadı.

CGC'den yapılan açıklamada, Gazeteci Besime Yardım'ın Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevlendirilmesinin üzüntü verici olduğu ifade edilerek, "Gündeme yansıyan haberler Ceyhan'ı küçük düşürmüş, belediye yetkililerinin ve belediye üzerinde etkinliği bulunanların gazetecilere bakış açısını gözler önüne sermiştir" denildi.

Besime Yardım gazetecilik mezunu olduğu, birçok ulusal ve yerel gazete, dergide ve haber ajanslarında görev almış tecrübeli ve tarafsız bir gazeteci olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kadir Aydar ve Hülya Erdem'in metin yazarlığı ve haber editörlüğü görevini layıkıyla yerine getirmiştir. Sebebi ne olursa olsun bir basın emekçisinin çöpe sürülmesi, mesleğimizi ayaklar altına almaktadır. Ceyhan Gazeteciler Cemiyeti olarak basın emekçisi Besime Yardım'ın yanında olduğumuzu belirterek, basına yapılan itibarsızlaştırma uygulamalarının müsebbiplerini kamu oyunun vicdanına havale ediyor, Ceyhan Belediyesi yetkililerinin aldığı bu yanlış kararı kınıyoruz." - ADANA