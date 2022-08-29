Çin'in Orta Kesiminde Antik Bir Demir Eşya Üretimi ve İşleme Atölyesi Keşfedildi

CHANGSHA, 29 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinde arkeologlar, Han ve Jin hanedanlıklarından (M.Ö. 202-M.S. 420) kalma antik bir demir eşya üretim ve işleme atölyesi buldular. Hunan Eyaleti Kültürel Kalıntılar ve Arkeoloji Araştırma Enstitüsü'ne göre, atölyenin kalıntıları, Sangzhi ilçesindeki Guantian kalıntılar alanında yürütülen bir arkeolojik kazı sırasında bulundu. Arkeologlar, yaklaşık 75.000 metrekarelik arkeolojik kalıntı alanında 2020-2022 yılları arasında kazı çalışması yürüttü.

Enstitünün yardımcı araştırmacılarından Mo Linheng, şimdiye kadar alanın yaklaşık 3.300 metrekaresinin kazıldığını, bıçaklar gibi demir nesnelerin yanı sıra bakır külçeler gibi metal kalıntıların da ortaya çıkarıldığını söyledi. Mo, alanın ana bölümünün demir eritme, dökme ve dövme gibi çeşitli işlevleri entegre eden bir demir eşya üretim ve işleme atölyesi olduğunu söyledi. Arkeologlar ayrıca kare şekilli gömülü fırınlar ve dairesel taş fırınlar da dahil olmak üzere metal işleme fırınları olduğu tahmin edilen birçok kalıntı buldular. Mo, "Bu kalıntılar benzersiz ve antik demir işleme araştırmalarındaki boşlukları doldurmaya yardımcı olan belirli yerel özelliklere sahip" dedi. Mo, ülke geneline bakıldığında Han ve Jin hanedanlarına ait birçok önemli ve iyi korunmuş metalürjik alanın, orta kesimdeki ovalarda veya kuzey bölgelerde bulunduğunu ve Hunan'da böylesine büyük ölçekli bir demir eşya işleme sahasının keşfinin muazzam bir arkeolojik değere sahip olduğunu sözlerine ekledi.