Chelsea’nin Panzer fabrikası

Leipzig Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, geçtiğimiz gün Alman golcüleri Timo Werner’in Chelsea’yle anlaştığını belirtmiş ve “Werner’in yerini doldurmak çok zor olacak. Onu klonlayamayız. Eğer Werner giderse asıl iş 34 golün yerini doldurmak olacaktır. Bu başlıca hedefimiz ve bunu sadece bir oyuncu ile gerçekleştiremeyiz." demecini vermişti.



Timo Werner’in transferinde henüz resmî bir açıklama yapılmamış olsa da Chelsea’nin “Panzer” fabrikasına göz atmak için ideal bir ortam oluşmuş durumda.







Robert Huth







Çok genç yaşlardayken Union Berlin’de kendisine bir yer bulan Robert Huth, 2001 yılında Chelsea’ye transfer olmuştu. Henüz 17 yaşındayken Mavili formayı giyen Huth, Claudio Ranieri tedrisatında kalmış ve ilk maçına 2001-2002 sezonunun son haftasında (Aston Villa maçı) çıkmıştı.



1,91 santimetrelik savunma oyuncusu, “Chelsea’de Yılın Genç Oyuncusu” ödülünü art arda üç defa kazanmıştı. 2006-2007 sezonunda Middlesbrough’a transfer olduğunda Maviler’de 62 maça çıkmış ve iki kez lig şampiyonluğu yaşamıştı.



Huth, savunmadaki hava hâkimiyeti ve tekniği ile öne çıkarken hücumda verdiği sürpriz katkıyla değerine değer katıyordu.

HuthImago









Michael Ballack







Huth 2006 yazında Stamford Bridge’den ayrıldığında bir başka yıldız Alman, Maviler’e geliyordu.





Almanya Milli Takımı’nın kaptanı olan ve saf yetenekleriyle büyüleyen Michael Ballack, 2010 yazına kadar Ada’da kalmış ve 167 maçta 26 gol atmıştı.



Gol ve asist rakamlarından ziyade tekniği, takım yönetimi ve çift yönlü verimiyle adeta kulübün figür isimlerinden biri olmuştu. Bir Premier Lig, üç FA Cup şampiyonluğunda ve 2008 Şampiyonlar Ligi finalinde takımda yer almıştı.







Marko Marin







Marko Marin, Chelsea’da aradığı hayalindeki kariyeri hiçbir zaman inşa edemedi. Halbuk, 2012 yazında 13 milyon pound karşılığında takıma geldiğinde hızı ve tekniğiyle “süper yıldız” olması bekleniyordu. Fakat öyle olmadı.



2013 yazında Sevilla’ya, 2014 yazında Fiorentina’ya, 2015 kış ayında Anderlecht’e, aynı yılın yaz ayında Trabzonspor’a kiralanmış ve 2016 yazında bonservisiyle birlikte Olympiacos’a gönderilmişti.







Andre Schurrle







Marin kadar olmasa da Andre Schurrle de bir hayal kırıklığıydı. 2013 yazında 25 milyon pound karşılığında Chelsea’ye geldiğinde Mainz ve ve Bayer Leverkusen’de dolu dolu bir kariyer hazırlamıştı.



Chelsea’deki iki yılında ise Fulham’a karşı 2013-2014 sezonunda yaptığı hat-trick, Paris Saint-Germain maçındaki golü ve birkaç ikonik pası dışında kayda değer bir şey yapamadı.











Antonio Rüdiger







Bir süre Stuttgart ile Roma arasında mekik dokuyan Antonio Rüdiger, 2016-2017’de sergilediği performansın ardından değerini üç kat arttırarak Chelsea’ye transfer olmuştu.



2017 yazından beri Maviler’de forma giyen Antonio Rüdiger; hava toplarındaki liderliği, top çalmadaki ustalığı ve bazı maçlardaki sürpriz kafa golleriyle takımın adeta vazgeçilmezi oldu.