Son Dakika Haberleri: China Railway Express, Edirne'ye ulaştı (2)
Son Dakika Güncel China Railway Express, Edirne'ye ulaştı (2)

China Railway Express, Edirne'ye ulaştı (2)

7 saat önce

Çin'den yola çıkan yük treni China Railway Express, Avrupa'ya geçiş yapmak için Edirne'ye geldi.

Çin'den yola çıkan yük treni China Railway Express, Avrupa'ya geçiş yapmak için Edirne'ye geldi.

Çin'in Şian kentinden elektronik aksam yüküyle yola çıkan, Kazakistan, Hazar Denizi, Azerbaycan, Gürcistan'ın ardından Türkiye'ye gelen 820 metrelik yük treni Marmaray'ı kullanarak Edirne'ye ulaştı.

Edirne şehir garından kente giriş yapan tren buradaki işlemleri sonrası Avrupa'ya çıkış için Kapıkule Tren Garı'na ilerledi.

İki kıta, 10 ülke aşarak 11 bin 500 kilometrelik yolunu Çekya'da tamamlayacak olan 42 tıra eşdeğer yük taşıyan yük treni, Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki işlemleri sonrası Bulgaristan'a geçecek.

Tren son istasyonu Prag'da yüklerini indirecek.

China Railway Express, Edirne'ye ulaştı (2)

Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 04:55 Kaynak: AA
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