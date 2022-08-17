CHP'li Bulut, "Sgk'daki İlaç ve Tıbbi Cihaz Soruşturmasını" Anımsattı: "Yolsuzluğun Boyutu Nedir?" - Son Dakika
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CHP'li Bulut, "Sgk'daki İlaç ve Tıbbi Cihaz Soruşturmasını" Anımsattı: "Yolsuzluğun Boyutu Nedir?"

17.08.2022 10:34
CHP'li Bulut, "Sgk'daki İlaç ve Tıbbi Cihaz Soruşturmasını" Anımsattı: "Yolsuzluğun Boyutu Nedir?"

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, geçen eylül ayında “SGK'da milyarlarca liralık usulsüz ilaç ve tıbbi cihaz ödemeleri yapıldığına” ilişkin iddialar üzerine başlatılan soruşturmayı yeniden TBMM gündemine taşıdı. Bulut, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’e “SGK’da başlatılan soruşturma hangi aşamadadır? SGK’daki yolsuzluğun boyutu nedir” sorularını yöneltti.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, geçen eylül ayında "SGK'da milyarlarca liralık usulsüz ilaç ve tıbbi cihaz ödemeleri yapıldığına" ilişkin iddialar üzerine başlatılan soruşturmayı yeniden TBMM gündemine taşıdı. Bulut, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e "SGK'da başlatılan soruşturma hangi aşamadadır? SGK'daki yolsuzluğun boyutu nedir" sorularını yöneltti.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, geçen eylül ayında "SGK'da milyarlarca liralık usulsüz ilaç ve tıbbi cihaz ödemeleri yapıldığına" ilişkin iddialar üzerine başlatılan soruşturmayı yeniden TBMM gündemine taşıdı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren Bulut, "SGK'da başlatılan usulsüzlükle ilgili soruşturmada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kuzeni Mehmet Soylu'nun ortağı olduğu şirketin de geçmiştir. Yolsuzluk soruşturması devam ederken Rehberlik ve Teftiş Daire Başkanı Mustafa Apaydın görevinden alınmış yerine yönetmelikte değişiklik yapılarak 2015 yılında AKP'den milletvekili aday adayı olan, Soylu'nun eski çalışma arkadaşı Hukuk Müşaviri Oğuzhan Tekin getirilmiştir" dedi.

CHP'li Bulut, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bürokratların görevden alınmasının gerekçesini sorduğunda Bakan Bilgin'in "Bakanlığa geldiğimizden bu tarafa, bu yolsuzlukla ilgili iddiaların üzerine gittik. Doğrusu, bu bürokratları değiştirmemiz doğrudan doğruya bu mücadelede daha etkin bir ekip kurma arayışından dolayıdır; elimize ulaşan bilgilerden, soruşturmalardan kaynaklanmaktadır. Neticelendiği zaman da kamuoyunun zaten bilgisine sunacağımdan tereddüdünüz olmasın" yanıtını verdiğini anımsattı.

Bulut, Bakan Bilgin'in soruşturmanın başlatılmasının üzerinden aylar geçmesine rağmen kamuoyuna herhangi bir bilgilendirme yapmadığını belirtti.

CHP'li Bulut, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e, "SGK'da başlatılan soruşturma hangi aşamadadır? Yolsuzlukla ilgili kaç kişiye soruşturma açılmıştır? Yolsuzlukla ilgili yargıya intikal ettirilen herhangi bir dosya bulunmakta mıdır? SGK'daki yolsuzluğun boyutu nedir? Soruşturmada adı geçen hangi şirketlere ne kadar ceza kesilmiştir?" sorularını yöneltti.

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Vedat Bilgin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Bulut, 'Sgk'daki İlaç ve Tıbbi Cihaz Soruşturmasını' Anımsattı: 'Yolsuzluğun Boyutu Nedir?' - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'li Bulut, "Sgk'daki İlaç ve Tıbbi Cihaz Soruşturmasını" Anımsattı: "Yolsuzluğun Boyutu Nedir?" - Son Dakika
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