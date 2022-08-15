Çelikhanlı Esnaf: "Böyle Giderse Zaten Hepimiz Kapatırız" - Son Dakika
Üye Girişi

Çelikhanlı Esnaf: "Böyle Giderse Zaten Hepimiz Kapatırız"

15.08.2022 17:09

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere’ye sıkıntılarını anlatan Çelikhanlı bir esnaf, fahiş fiyatlardan dert yanarak “Bu zam düzeninin değişmesi lazım. Böyle giderse zaten hepimiz kapatırız. Zarar edeceğim yerde kapatırım” dedi.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'ye sıkıntılarını anlatan Çelikhanlı bir esnaf, fahiş fiyatlardan dert yanarak "Bu zam düzeninin değişmesi lazım. Böyle giderse zaten hepimiz kapatırız. Zarar edeceğim yerde kapatırım" dedi.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Ekonomik dar boğazdan dolayı sürekli zarar ettiklerini belirten Çelikhanlı bir esnaf Tutdere'ye şunları anlattı:

"BÖYLE GİDERSE ZATEN HEPİMİZ KAPATIRIZ"

"Dükkan kira, 600 milyon (lira) kira veriyoruz, elektrik geldi 500 milyon (lira), doğalgaz ayrı mesela. Tavuk eti, 9 milyona (lira) geliyordu şimdi 50 milyona (lira) geliyor. Ekmek 4 milyon (lira) oldu. Ben ne yapayım? Bir dürümde bir ekmek 4 milyonsa (lira) buradan ne kazanacağım? Bu zam düzeninin değişmesi lazım. Böyle giderse zaten hepimiz kapatırız. Zarar edeceğim yerde kapatırım."

YORUMLAR
500
Kadınların davetini geri çevirmeyen CHP'li Gürsel Erol, Elazığ'ın Hal köyünde okeye dördüncü oldu Kadınların davetini geri çevirmeyen CHP'li Gürsel Erol, Elazığ'ın Hal köyünde okeye dördüncü oldu Karamanlı Üretici: 'Tencerede Su Kaynıyor, Ama İçine Atacağımızı Bulabilecek Miyiz?' Karamanlı Üretici: 'Tencerede Su Kaynıyor, Ama İçine Atacağımızı Bulabilecek Miyiz?'
Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çelikhanlı Esnaf: 'Böyle Giderse Zaten Hepimiz Kapatırız' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
17:46 Fenerbahçe, Avrupa Ligi play-offlarında oynayacağı kadroyu UEFA'ya bildirdi! Sakatlığı devam eden Joao Pedro yine yok
17:14 Trabzonspor, alacağını 10 taksitle ödeyecek! İsmail Köybaşı'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi
17:13 İran Dışişleri Bakanlığı, Salman Rüşdi'ye düzenlenen bıçaklı saldırıya ilişkin açıklama yaptı: Konuyla ilgili bilgimiz yok
17:08 Son seçim anketinde en yakın rakibine yüzde 25 fark attı: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?
17:09 Suudi Arabistan'da idam cezası alan 15 yaşındaki Muhammed'in ailesinden ülkenin turizm elçisi Messi'ye çağrı: Lütfen oğlumuzu kurtar
17:04 Sunucu Zuhal Topal, hayranlarının beğenisini toplayan 2 pozu peş peşe paylaştı
16:57 Şampiyonlar Ligi'nde play-off maçları başlıyor! İşte haftanın programı...
16:30 Erdoğan'a 'diktatör' diyen CHP'li Kaftancıoğlu'nun 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan cezalandırılması istendi
16:30 Hayvanlarını otlatan 18 yaşındaki çoban, yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirdi
17:34 Kuaförlüğü bırakıp çiftçi oldu: Yüksek gelir getiren bir üründür
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2022 17:55:49. #1.11#
SON DAKİKA: Çelikhanlı Esnaf: "Böyle Giderse Zaten Hepimiz Kapatırız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement