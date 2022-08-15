Çelikhanlı Esnaf: "Böyle Giderse Zaten Hepimiz Kapatırız"

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'ye sıkıntılarını anlatan Çelikhanlı bir esnaf, fahiş fiyatlardan dert yanarak "Bu zam düzeninin değişmesi lazım. Böyle giderse zaten hepimiz kapatırız. Zarar edeceğim yerde kapatırım" dedi.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Ekonomik dar boğazdan dolayı sürekli zarar ettiklerini belirten Çelikhanlı bir esnaf Tutdere'ye şunları anlattı:

"BÖYLE GİDERSE ZATEN HEPİMİZ KAPATIRIZ"

"Dükkan kira, 600 milyon (lira) kira veriyoruz, elektrik geldi 500 milyon (lira), doğalgaz ayrı mesela. Tavuk eti, 9 milyona (lira) geliyordu şimdi 50 milyona (lira) geliyor. Ekmek 4 milyon (lira) oldu. Ben ne yapayım? Bir dürümde bir ekmek 4 milyonsa (lira) buradan ne kazanacağım? Bu zam düzeninin değişmesi lazım. Böyle giderse zaten hepimiz kapatırız. Zarar edeceğim yerde kapatırım."