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CHP Antalya bayramlaştı

1 saat önce

CHP Antalya İl Başkanlığında geleneksel bayramlaşma töreni yapıldı.

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CHP Antalya İl Başkanlığında geleneksel bayramlaşma töreni yapıldı. İl Başkanı Ahmet Kumbul, "Birlik ve beraberlik için, belli bölümlerdeki ahlaki çöküntüye engel olmak için mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya İl Başkanlığında Ramazan Bayramı dolayısıyla geleneksel bayramlaşma programı düzenlendi. İl başkanlığında düzenlenen programa CHP Antalya Milletvekilleri Cavit Arı, Aydın Özer, Rafet Zeybek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın yanı sıra çok sayıda partili katıldı. Programda konuşan CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul, beraberlik ve dayanışmanın en yoğun yaşandığını dile getirdiği Ramazan Bayramını kutladı. Türkiye'nin dayanışmaya her zamankinden ihtiyacı olduğunu ifade eden Kumbul, " Biz bu ülkede bayramların gerçek bayram tadında yaşanması için mücadeleye devam edeceğiz. Birlik ve beraberlik için, belli bölümlerdeki ahlaki çöküntüye engel olmak için mücadeleye devam edeceğiz" şeklinde konuştu. Kumbul, Antalya'ya Antalyalıların katkısıyla hizmet etmeye devam edeceklerini dile getirdi.

Başkan Böcek: " İstanbul'da her şey güzel olacak"

Programda konuşan Başkan Böcek ise, "her şey güzel olacak" diye yola çıktıkları bu süreçte gece gündüz çalıştıklarını dile getirdi. Böcek, "Allah'ın izniyle ülkemizde İstanbul'da her şey güzel olacak diyoruz. Bundan sonraki çalışmalarımıza hep birlikte aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Böcek, Ramazan Bayramının hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Konuşmaların ardından partililer arasında bayramlaşma gerçekleştirildi. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 12:13 Kaynak: İHA
Ümit Uysal, Cumhuriyet Halk Partisi, Antalya, Güncel
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