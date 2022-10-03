Kentsel Dönüşüm Mağduru Bursalı Yurttaş: "Ya Bizi Bir Parsele Toplasınlar ya da 3 Katlı Evime Karşı 2 Katlı Daire Versinler"

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Bursa'nın merkez ilçesi Yıldırım'da kentsel dönüşüm mağdurlarını ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Bir yurttaş, "Ya bizi bir parsele toplasınlar ya da üç katlı evime karşı iki katlı daire versinler. Şu binada 10 tane daire var. Şu olan inşaatlarda bir daire bin 500 (1 milyon 500 bin) lira. Bu vicdana sığıyorsa gelsinler bu projeyi çizenler, bize izah etsinler" dedi. Aydın ise yurttaşlara mağduriyetlerini gidermek için bu konuyu TBMM gündemine taşıyacağının sözünü verdi.

Erkan Aydın, Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi'nde kentsel dönüşüm mağduriyeti yaşayan yurttaşlar ile bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Aydın'a, CHP Yıldırım İlçe Başkanı Nihat Yeşiltaş ve belediye meclis üyeleri de eşlik etti.

Aydın'a dert yanan mahalle sakinleri, kentsel dönüşüm yapılacak yerlerde maddi, manevi haksızlıklara uğradıklarını aktararak evlerine değerlerinin çok altında paralar teklif edildiğini, verilmek istenen bu paralarla yeni ev alamayacaklarını ve sokakta kalacaklarını söylediler. Bir mahalle sakini, yaşadıkları sorunları Aydın'a şöyle anlattı:

"Vatandaşız, sizden başka gidecek hiçbir kapımız yok. Şu an sokağa atıldık, buradaki şu kadar insan mağdur yani. Ben üç katlı evde oturuyorum, bu adamlar 10 katlı evde oturuyor. Sen bin 500 liraya (1 milyon 500 bin) bir tane daire alabiliyorsun, 9 kişi sokakta mı yatacak?"

"BELEDİYE BANA 600 (BİN) LİRA PARA VERİYOR 3 KATLI BİNAYA. BEN ÇOCUKLARIMI, KENDİMİ NEREYE GÖTÜRECEĞİM"

Bir diğer yurttaş da "Belediye bana 600 (bin) lira para veriyor, üç katlı binaya. Ben çocuklarımı, kendimi nereye götüreceğim? Benim bahçemi, bin 500 metrekare yerim var, orada alıyor, park alanına çıkarıyor. Geriye kalan 907 metrekareyi de evlerin içine katıyor. Bunu benim ömrüm görür mü Allah aşkına? Belediye ile görüşemiyoruz. Ne oluyor, bize ne verecekler? Gidip Suriye'de Suriyelilere iki katlı ev yaptı, Türkiye Cumhuriyeti nüfus kağıdını taşıttırıyor, bana 'nereye gidersen git' diyor" diye konuştu.

"YA BİZİ BİR PARSELE TOPLASINLAR YA DA 3 KATLI EVİME KARŞI 2 KATLI DAİRE VERSİNLER"

Başka bir mahalleli de "Benim burada ev yapmaya ömrüm yetmez. Bizim istediğimiz; ya bizi bir parsele toplasınlar ya da üç katlı evime karşı iki katlı daire versinler. Yani 100 metrekare evimize karşı 70 metrekare ev versinler. Şu binada 10 tane daire var. Şu olan inşaatlarda bir daire bin 500 (1 milyon 500 bin) lira. Bu vicdana sığıyorsa gelsinler bu projeyi çizenler, bize izah etsinler" dedi.

"KONUYU MECLİS'E TAŞIYACAĞIM"

Erkan Aydın ise şunları söyledi:

"Konut projesi açıklıyorsunuz; '250 bin kişiye ev vereceğiz'. ya arkadaş, burada olan evin bari hakkını verin. Bırakın hayal satmayı, burada 30 yıldır, 40 yıldır yaşayanlara hakkını verin. Hakkını aramayana hak verilmiyor. Hak verilmez alınır, hep birlikte mücadele edeceğiz. Biz yanınızdayız. Derdimiz, vatandaşın bir sıkıntısı varsa onu çözmek. Dernek kurun. Bir iki kişiyle anlaşması kolay ama dernek üyesiyle anlaştıklarında herkesle anlaşmak zorunda kalıyorlar. O zaman birkaç kişi fazla alıp diğerleri haksızlığa uğramasın diye de herkesin hakkını arayacak bir dernekle de orada işler sıkıntısız halloldu. Aksi taktirde böl parçala yönelte birer birer hepinizin hakkı gider. Siz hakkınızı alana kadar mücadele edeceğiz. Konuyu Meclis'e de taşıyacağım. Birlikte sizin hakkınızı alana kadar mücadeleye devam edeceğiz."