Son Dakika Haberleri: CHP Çan İlçe Başkanı Aydın'ın Ofisine Giren Hırsızlar Yakalandı

CHP Çan İlçe Başkanı Aydın'ın Ofisine Giren Hırsızlar Yakalandı

5 dakika önce

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çan İlçe Başkanı Av. Ümran Aydın'ın ofisinden hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

CHP Çan İlçe Başkanı Aydın'ın Ofisine Giren Hırsızlar Yakalandı, System.String[]
Çanakkale'nin Çan ilçesinde, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çan İlçe Başkanı Av. Ümran Aydın'ın ofisinden hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

CHP Çan İlçe Başkanı Ümran Aydın'ın Atatürk Mahallesi Dr. Hacı İbrahim Bodur Caddesi üzerinde bulunan ofisinde geçtiğimiz gün hırsızlık olayı meydana geldi. Ofiste, diz üstü bilgisayarı, flaş bellekleri ve bazı evrakları çalınan Başkan Aydın sabah ofisine geldiğinde içerisinin dağınık olduğunu gördü durumu polis ekiplerine bildirdi. Geniş çaplı inceleme başlatan Çan Emniyet müdürlüğü ekipleri gerçekleştirilen çalışma kapsamında çok sayıda güvenlik kamerası ile MOBESE görüntüleri tarandı. Yapılan çalışmalar doğrultusunda 01.18 de yüzü maskeli olarak ofise giren 1 kişi 01.48 de olay yerinden ayrılınca görüntülerden beyaz renkli bir araç tespiti yapıldı. Yapılan incelemelerde aracın kiralık bir araç olduğu tespiti yapıldı. Bu aracı takibe alan Emniyet müdürlüğü ekipleri aracı Çanakkale Sanayiinde terk edilmiş olarak buldu. Yapılan çalışma sonucu hırsızlığı gerçekleştirdiği saptanan şüpheliler İ. A (45) ile S.B 50) yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:53 Kaynak: İHA

Çanakkale, Aydın, Cumhuriyet Halk Partisi, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


CHP'nin Siverek Adayı Mehmet Fatih Bucak Oldu Levent Üzümcü, CHP'den Şişli Belediyesi Meclis Üyesi Adayı Oldu

CHP ve İYİ Parti, 23'ü Büyükşehir Olmak Üzere 50 İlde İşbirliğine Vardı CHP'den Adaylığı Geri Çekilen Suat Nezir: 3-5 Tane Zibidi Yolumuzdan Çeviremeyecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 22:58:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: CHP Çan İlçe Başkanı Aydın'ın Ofisine Giren Hırsızlar Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]