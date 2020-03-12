CHP'de kurultay kararını MYK verecek - Son Dakika
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CHP'de kurultay kararını MYK verecek

6 saat önce

CHP Parti Meclisi (PM), 37'nci Olağan Kurultay ile ilgili çalışmaları yürütmek ve 'erteleme' dahil gerekli kararları almak için Merkez Yönetim Kurulu'na (MYK) yetki verdi.

CHP'de kurultay kararını MYK verecek, System.String[]

CHP Parti Meclisi (PM), 37'nci Olağan Kurultay ile ilgili çalışmaları yürütmek ve 'erteleme' dahil gerekli kararları almak için Merkez Yönetim Kurulu'na (MYK) yetki verdi.

CHP PM Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantıda, 28-29 Mart'ta yapılacak 37'nci Olağan Kurultay ve koronavirüs konusu ele alındı. Toplantıda Enfeksiyon Uzmanı ve PM üyesi Prof. Dr. Gaye Usluer de koronavirüsle ilgili sunum yaptı.PM, 37'nci Olağan Kurultay ile ilgili çalışmaları yürütmek ve erteleme dahil gerekli kararları almak için MYK'ye yetki verdi. MYK, kurultay ile ilgili 'erteleme' ve 'seyircisiz yapılma' gibi kararları gelişmelere göre verecek. Pazartesi günü toplanması beklenen MYK'nın, kurultayın kesin tarihini belirleyeceği belirtildi.


Cumhuriyet Halk Partisi, CHP Parti Meclisi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 05:12 Kaynak: DHA
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