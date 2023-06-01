CHP MYK üyelerinin istifası sonrası gözler Kılıçdaroğlu-İmamoğlu görüşmesine çevrildi

Seçim sonrası CHP'de kazan kaynıyor! MYK üyelerinin hepsi istifa etti

Seçimlerde hüsrana uğrayan Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) hareketlilik sürüyor. Bugün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Merkez Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirerek CHP'de kritik bir zirve yapıldı. Toplantının ardından açıklama yapılmazken MYK üyelerinin tamamı istifa etti. Kemal Kılıçdaroğlu istifaları onayladı.

GÖZLER KILIÇDAROĞLU-İMAMOĞLU GÖRÜŞMESİNDE

MYK toplantısının öncesinde CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile genel merkezde bir görüşme gerçekleştiren Kılıçdaroğlu'nun toplantının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşmesi bekleniyor.

İMAMOĞLU 'DEĞİŞİM' MESAJI VERMİŞTİ

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ardından yaptığı ilk açıklamada, "Kimse endişe etmesin, her şey yeniden başlıyor" demişti. Umutsuzluğa kapılmama çağrısı yapan İmamoğlu, "Unutmayın; Değişmeyen tek şey değişimdir" ifadelerini kullanmıştı.

CHP'DE İMAMOĞLU SESLERİ

İmamoğlu'nun değişim mesajı CHP Genel Başkanlığı'na aday olacağı şeklinde yorumlandı. Parti içinde de İmamoğlu sesleri yükselirken, seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu'nun yerine İmamoğlu'nun gelmesi kulislerde konuşuluyor.