Seçimlerde hüsrana uğrayan Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) hareketlilik sürüyor. Bugün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Merkez Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirerek CHP'de kritik bir zirve yapıldı. Toplantının ardından açıklama yapılmazken MYK üyelerinin tamamı istifa etti. Kemal Kılıçdaroğlu istifaları onayladı.
MYK toplantısının öncesinde CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile genel merkezde bir görüşme gerçekleştiren Kılıçdaroğlu'nun toplantının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşmesi bekleniyor.
İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ardından yaptığı ilk açıklamada, "Kimse endişe etmesin, her şey yeniden başlıyor" demişti. Umutsuzluğa kapılmama çağrısı yapan İmamoğlu, "Unutmayın; Değişmeyen tek şey değişimdir" ifadelerini kullanmıştı.
İmamoğlu'nun değişim mesajı CHP Genel Başkanlığı'na aday olacağı şeklinde yorumlandı. Parti içinde de İmamoğlu sesleri yükselirken, seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu'nun yerine İmamoğlu'nun gelmesi kulislerde konuşuluyor.
Son Dakika › Güncel › CHP MYK üyelerinin istifası sonrası gözler Kılıçdaroğlu-İmamoğlu görüşmesine çevrildi - Son Dakika