Son Dakika Haberleri: CHP'den imamlara mektup
Son Dakika Güncel Haber

CHP'den imamlara mektup

35 dakika önce

CHP Adıyaman İl Teşkilatı camilerdeki din görevlilerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gönderdiği mektup verildi.

CHP'den imamlara mektup, System.String[]
CHP Adıyaman İl Teşkilatı camilerdeki din görevlilerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gönderdiği mektup verildi.

CHP Adıyaman İl Başkanı Deniz Çakmak, Merkez ilçe Başkanı Hüseyin Buluş ve beraberindeki teşkilat mensupları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mektuplarını dağıttı.

Kılıçdaroğlu'nun mektubunda, "Sizler, 'Ben güzel Ahlakı tamamlamak için gönderildim' diyen Hz. Peygamber 'in yolundan giden, ulvi görev üstlenmiş özel bir meslek gurubunun mensubusunuz. Toplumumuzca saygın, takva sahibi, üstün ahlaki değerlerle donanmış, sahip olduğunuz ilim ve davranışlarınızla örnek alınan, her türlü hayırlı hizmetin yerine getirilmesinde öncü olmayı hedef edinen kişilersiniz. Tüm toplumu kucaklayan, kimseyi ötekileştirmeyen görev anlayışınızla Ülkemizde hoşgörünün, dostluğun, adaletin, birlik ve beraberliğin kökleşmesine sağladığınız ve sağlamaya devam edeceğiniz katkı, evlatlarımızın yarınları için de büyük önem taşıyor. Görevinizde gösterdiğiniz özveri nedeniyle sizlere, taktirlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Bu duygularla Mübarek Ramazan Bayramınızı tebrik ediyor, size ve ailenize, Ülkemize, İslam Dünyasına ve tüm insanlığa esenlikler diliyorum" ifadelerine yer verildi. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 04:33 Kaynak: İHA
Deniz Çakmak, Kemal Kılıçdaroğlu, Adıyaman, Cumhuriyet Halk Partisi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İsmail Küçükkaya, "adayları tartıştırmadı" eleştirilerine cevap verdi: Format bana ait değildi Seçmen, "Ortak yayında hangi adayı daha başarılı buldunuz?" sorusuna cevap verdi CHP'li İlhan Cihaner'den Binali Yıldırım'a "burs" yanıtı: Büyük yalan MHP'den ortak yayın moderatörü İsmail Küçükkaya için çok sert açıklama

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.6.2019 17:08:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: CHP'den imamlara mektup
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]