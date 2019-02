CHP'den İstifa Eden Kesimoğlu: İnce'nin Yanındayım, Diye Aday Gösterilmedim

KIRKLARELİ'de, yerel seçim için belediye başkanlığına aday gösterilmeyen ve CHP 'den istifa eden Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu , " Muharrem İnce 'nin yanında olduğum için aday gösterilmedim. Tecrübe; yapılan hataların toplamı, yenen kazıkların bileşkesidir" dedi.CHP Genel Merkezi'nce 31 Mart yerel seçimi için belediye başkanlığına aday gösterilmemesinin ardından partisinden istifa eden Kırklareli Belediye Başkanı Kesimoğlu, basın toplantısı düzenledi. Yaşanan süreçle ilgili açıklamalarda bulunan Kesimoğlu, "Ben hayatımın hiçbir döneminde koltuk sevdalısı olmadım. Eğer koltuk sevdam olsaydı, muhalefet yapmazdım. Bildiğiniz gibi 2004 yılında Sayın Baykal'a karşı biz muhalefet hareketi yaptık. 2018 yılında da Sayın Kılıçdaroğlu 'na muhalefet ettik. Bu muhalefet anlayışımızı ortaya koyarken, demokrasiden ödün vermedik. Kendi koltuğumuzun sevdasında asla olmadık. Ülke sorunlarını kendi sorunlarımızın üstünde ve ötesinde gördük. İsimle değil, ilkeyle siyaset yaptık. Eğer ben koltuk sevdalısı olsaydım, seçime 6 ay kala Muharrem İnce'nin yanında yer almazdım. Ben zannettim ki gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi 'ni yönetenler, onlar da demokrasiye inanmışlar ve ülke için istedikleri demokrasiye eş değerli olarak parti içinde de demokrasiyi işletecekler. Ama geline noktada bunun böyle olmadığını gördük" diye konuştu.'BİRİLERİNİN, KRAL ÇIPLAK, DEMESİ LAZIMDI'İsyanının CHP yönetimine olduğunu aktaran Başkan Kesimoğlu, şunları söyledi:"Birilerinin 'Kral çıplak' demesi lazımdı. Ben de dedim. CHP'de 'bölen' yaftası asmak istiyor, kimi arkadaşlarımız. Bunu da asla kabul etmem mümkün değil. Ben 'bölen', hayatımın hiçbir döneminde olmadım. Her zaman parti içinde doğruları söyledim. Benim koltuk sevdam olsaydı, başkaları gibi kaçak dövüşebilirdim. Yani parti içi iktidarın yanında yer alıyor gibi görünüp de parti içi muhalefetle de hareket edebilirdim. Ama her fırsatta söylediğim gibi Allah'ın boy kadar yürek verdiği nadir kullardan biriyim ben. Boyum kadar yüreğim var. Asla mertlikten, dürüstlükten ödün vermedim. Elbette partimizin menfaati söz konusudur; ama gelinen nokta CHP'nin adayı ile bu işin olmayacağıydı. Bunun için de halkım, 5 yıldır hizmet etmekten gurur duyduğum halkım benim görevime devam etmemi istedi. Onun için bu süreci enine boyuna değerlendirerek, en doğru kararı vermeye çalışıyorum. Ben CHP'nin yönetimine isyan ediyorum. Yönetimin almış olduğu kararlara direniyorum, o kararları kabul etmiyorum. CHP'liliğimi ölçmek, kimsenin hakkı da haddi de değildir. Ben gözümü CHP'de açtım. Özenle korudum, bilinçle korudum, ilkeyle korumaya devam ediyorum. Benim o 6 ok, 40 yıldır yüreğimde. Benim yüreğimden onu silmeye kimsenin gücü yetmez."'MİLLETVEKİLİ YA DA BELEDİYE BAŞKANI OLARAK DOĞMADIM'Başkan Kesimoğlu, yeniden aday gösterilmemesiyle ilgili "Ben de o bedelleri ödemiş kişiyim. Ben Muharrem İnce'nin yanında olduğum için aday gösterilmedim. Tecrübe; yapılan hataların toplamı, yenen kazıkların bileşkesidir. Ben tecrübeliyim bu anlamda. 2004 yılında parti içinde 'Demokratik bir tüzük' dedik, çağdaş bir program istedik ve bu iki anlayışı ete kemiğe büründüren kadronun iş başına gelmesini istedik. 2007 seçimlerinde deniz kazasına uğradık. Yine bizim parti içinde ve ülke için demokrasi mücadelemiz devam etti. Koltuk sevdamız olmadığı için mücadelemizi büyük bir özveriyle yürüttük. 2019 seçimlerinde de kılıç yarası aldık. Hiç önemli değil. Ben anamdan ne milletvekili olarak doğdum ne de belediye başkanı olarak doğdum. Ama ben bu birikimimi halkıma hizmet olarak değerlendirmek istiyorum, bütün derdim bu" diye konuştu.- Kırklareli