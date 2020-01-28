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CHP deprem vergileri için araştırma komisyonu istedi
6 saat önce
CHP 1999 depreminden sonra toplanan vergilerin nerelerde kullanıldığının belirlenmesi için Meclis Araştırması Komisyonu kurulmasını’ istedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) '1999 depreminden sonra toplanan vergilerin amaç dışı kullanılıp kullanılmadığının tespiti için Meclis Araştırması Komisyonu kurulmasını' istedi.
CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, Elazığ ve Malatya'da yaşanan 6.8'lik depremin ardından yeniden gündeme gelen kamuoyunda "Deprem vergisi" olarak da bilinen Özel İletişim Vergisi'nin, yürürlüğe girdiği 26 Kasım 1999 tarihinden günümüze kadar hangi tutarda toplandığının bilinmediğini anımsattı.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:45
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